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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1836183718381839

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 151
1) дно вже було пройдено
25%
37
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:20

  OptiX написав:Був би ті у лонзі - впевнений так соме постив би про туземнув і кричав би що медвежат накажуть.

Я тут майже вперше, не всю гілку прочитав. Дозвольте питання.
У цього пана 3000 доларів капіталу на споті, щось на ф'ючерсі, складає собі копійки на якихось рефералах, потім все вчергове просирає...
Чому з цим копійчаним невдахою тут ще люди спілкуються?
Воно ж токсичне, що чорт.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:41

  ib_investor написав:
  OptiX написав:Був би ті у лонзі - впевнений так соме постив би про туземнув і кричав би що медвежат накажуть.

Я тут майже вперше, не всю гілку прочитав. Дозвольте питання.
У цього пана 3000 доларів капіталу на споті, щось на ф'ючерсі, складає собі копійки на якихось рефералах, потім все вчергове просирає...
Чому з цим копійчаним невдахою тут ще люди спілкуються?
Воно ж токсичне, що чорт.

Та хай собі збирає на морозиво по 13уе. Але без понтів супертрейдера. Ато ніби то знайшов 100% безотказний подобовий профіт. У трейдінгу так легко не заробляє кожен пересічний, як він думає. І яб на його місті поки не вийщшов у нуль сидів би мовчки... бо ща швидкий сквіз до 15к, такий що він не встигне докинути у маржу грошей і баста...ліквід.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:48

OptiX
Дякую за відповідь.
Давно в пошуках адекватного форуму по трейдингу, знайомі кажуть, що на фінансах збираються поважні люди.
А тут таке балабольство з бубном...
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

я хз, що ви шукаєте. Але балобольство всюди)) І це норм, холівар шортістів з лонгістами і все такє...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:07

  ib_investor написав:OptiX
Дякую за відповідь.
Давно в пошуках адекватного форуму по трейдингу, знайомі кажуть, що на фінансах збираються поважні люди.
А тут таке балабольство з бубном...

Это не то место.Здесь меряние пиписьками и понты по прибылям.Глупые мысли, вычитанные где то и преподносимые как свои.Просто форум в целом явл местом обитания, а эта тема местом перекура.
Подпишись в телегу чью то с обсуждениями и обменом идеями, у меня таких пачка.И даже там приходится тщательно фильтровать и иногда выяснять отношения.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не забудьте меня разбудить когда 10ку пробьем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:13

  OptiX написав:Козаче, тримай себе в руках... Пам'ятаю як ти постійно постив усю позитивну новину по ріплу. По ітогу обісрався... Зараз сидиш обісраний з шортом і молишся на кефір 188, і постиш все що завгодно з того, що тобі необхідно. Був би ті у лонзі - впевнений так соме постив би про туземнув і кричав би що медвежат накажуть.
Я на заборі і чекаю шорта, але твої пости... Добре що хоч Бога з вірою перестав згадувати...

Ты жестковато ему, но в целом да.Я неск недель назад писал то же самое. но более ласково, т к КХ мий куме вже багато рокив.Без него было бы скучно и не интересно.Ну и вы. ребята из песочницы, не думайте что круче козака с большим опытом.КХ прославился в далёком 2017 году. как один из первых поверивших в туземун и купивших битки по 4000.Я проиграл ему спор о том, что биток в 2017 перетнёт 10000, не говоря уже о том, что он дошёл до 20000.Так что критикуйте моего друга поаккуратней. без заносов на поворотах, идеальных ни трейдеров ни спекулянтов,ни людей не бывает, сами мы не лучше.
Всё всем без обид :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:28

  Кучинелли написав: КХ мий куме вже багато рокив.Без него было бы скучно и не интересно.Ну и вы. ребята из песочницы, не думайте что круче козака с большим опытом.КХ прославился в далёком 2017 году. как один из первых поверивших в туземун и купивших битки по 4000.Я проиграл ему спор о том, что биток в 2017 перетнёт 10000, не говоря уже о том, что он дошёл до 20000.Так что критикуйте моего друга поаккуратней. без заносов на поворотах, идеальных ни трейдеров ни спекулянтов,ни людей не бывает, сами мы не лучше.
Всё всем без обид :D

Більшість моїх постів саме про це... :) Не треба до всього ставитися сурйозно... :) Може я десь і прибрехав, десь правду сказав, то діло таке, ніхто крім мене цього не знає...Я не примушую нікого вірити мені чи не вірити. :) Ставтеся до моїх постів жартіливо. Ну а якщо хтось знайде щось корисне, то буду радий! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кхм-кхм... Отакое:
https://forklog.com/analitiki-otsenili- ... -halvinga/
Vitaka
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