Додано: Сер 06 тра, 2020 23:28

Какие нафиг 115к, 34к?

Вы чего? То что было в 2017г это пик... Этого больше не будет. Когда биток вырос с 300уе до 4к уе никто и не заметил этого... когда вырос до 19к даже G7 собирались на тему крипты... И каждая бабушка под подьездом знала про биток... история склонна повторяться, но тогда такой хайп был..столько людей зависло на 13-20к.... даже прошлые 14к в 2019 было чудом...

Тогда, когда шли к 19к не было таких просадок как в этом году и в 18м до 3к... Верней были, но тогда про крипту\биток знали единицы, и и любое колебание было не заметное большинству... Сейчас Биток сделаеь 10% во всех мировых сми трубят...