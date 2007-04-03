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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1837183818391840

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:51

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:Кхм-кхм... Отакое:
https://forklog.com/analitiki-otsenili- ... -halvinga/

115К - это и моя текущая TP price. Рад что не ошибся.


:lol: А на $34842.9 не согласитесь?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:17

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:
  Vitaka написав:Кхм-кхм... Отакое:
https://forklog.com/analitiki-otsenili- ... -halvinga/

115К - это и моя текущая TP price. Рад что не ошибся.


:lol: А на $34842.9 не согласитесь?

Нет. Мне нужно именно 115К. Это магическая цифра, приносящая счастье.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:23

и тут петросянщина...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Какие нафиг 115к, 34к?
Вы чего? То что было в 2017г это пик... Этого больше не будет. Когда биток вырос с 300уе до 4к уе никто и не заметил этого... когда вырос до 19к даже G7 собирались на тему крипты... И каждая бабушка под подьездом знала про биток... история склонна повторяться, но тогда такой хайп был..столько людей зависло на 13-20к.... даже прошлые 14к в 2019 было чудом...
Тогда, когда шли к 19к не было таких просадок как в этом году и в 18м до 3к... Верней были, но тогда про крипту\биток знали единицы, и и любое колебание было не заметное большинству... Сейчас Биток сделаеь 10% во всех мировых сми трубят...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:43

  Yuri_T написав:и тут петросянщина...

Я сейчас в еще одной теме отпишусь - попробуйте найти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:46

  OptiX написав:Какие нафиг 115к, 34к?
Вы чего? То что было в 2017г это пик... Этого больше не будет. Когда биток вырос с 300уе до 4к уе никто и не заметил этого... когда вырос до 19к даже G7 собирались на тему крипты... И каждая бабушка под подьездом знала про биток... история склонна повторяться, но тогда такой хайп был..столько людей зависло на 13-20к.... даже прошлые 14к в 2019 было чудом...
Тогда, когда шли к 19к не было таких просадок как в этом году и в 18м до 3к... Верней были, но тогда про крипту\биток знали единицы, и и любое колебание было не заметное большинству... Сейчас Биток сделаеь 10% во всех мировых сми трубят...


Вы понимаете, что кроме коэффициента адсорбной сублимации дифероскопции есть ещё обыкновенный сарказм? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Имеет смысл на сильной просадке альтов к битку войти в лонг (с плечем 10х), но только корзиной - зашортить BTC доминацию которая на моменте 66.8%, но я предполагаю, что может достигнуть уже на днях 70% и выше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 01:02

  Zebra написав:Имеет смысл на сильной просадке альтов к битку войти в лонг (с плечем 10х), но только корзиной - зашортить BTC доминацию которая на моменте 66.8%, но я предполагаю, что может достигнуть уже на днях 70% и выше.

Наверное после 12-го прояснится.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По законам жанра слив начнётся до 12 числа.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:06

  Витаха написав:По законам жанра слив начнётся до 12 числа.

Не, ДО часа Х низзя. В это время будут самые дАрагие билеты, ажЫотаж, чтобы хватило мест в рОкете, суета, толкотня...
Vitaka
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