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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:17
Vitaka написав:
airmax78 написав:
115К - это и моя текущая TP price. Рад что не ошибся.
А на $34842.9 не согласитесь?
Нет. Мне нужно именно 115К. Это магическая цифра, приносящая счастье.
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airmax78
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:23
и тут петросянщина...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:28
Какие нафиг 115к, 34к?
Вы чего? То что было в 2017г это пик... Этого больше не будет. Когда биток вырос с 300уе до 4к уе никто и не заметил этого... когда вырос до 19к даже G7 собирались на тему крипты... И каждая бабушка под подьездом знала про биток... история склонна повторяться, но тогда такой хайп был..столько людей зависло на 13-20к.... даже прошлые 14к в 2019 было чудом...
Тогда, когда шли к 19к не было таких просадок как в этом году и в 18м до 3к... Верней были, но тогда про крипту\биток знали единицы, и и любое колебание было не заметное большинству... Сейчас Биток сделаеь 10% во всех мировых сми трубят...
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OptiX
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:43
Yuri_T написав:
и тут петросянщина...
Я сейчас в еще одной теме отпишусь - попробуйте найти.
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airmax78
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:46
OptiX написав:
Какие нафиг 115к, 34к?
Вы чего? То что было в 2017г это пик... Этого больше не будет. Когда биток вырос с 300уе до 4к уе никто и не заметил этого... когда вырос до 19к даже G7 собирались на тему крипты... И каждая бабушка под подьездом знала про биток... история склонна повторяться, но тогда такой хайп был..столько людей зависло на 13-20к.... даже прошлые 14к в 2019 было чудом...
Тогда, когда шли к 19к не было таких просадок как в этом году и в 18м до 3к... Верней были, но тогда про крипту\биток знали единицы, и и любое колебание было не заметное большинству... Сейчас Биток сделаеь 10% во всех мировых сми трубят...
Вы понимаете, что кроме коэффициента адсорбной сублимации дифероскопции есть ещё обыкновенный сарказм?
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Vitaka
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Додано: Чет 07 тра, 2020 00:48
Имеет смысл на сильной просадке альтов к битку войти в лонг (с плечем 10х), но только корзиной - зашортить BTC доминацию которая на моменте 66.8%, но я предполагаю, что может достигнуть уже на днях 70% и выше.
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Zebra
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Додано: Чет 07 тра, 2020 01:02
Zebra написав:
Имеет смысл на сильной просадке альтов к битку войти в лонг (с плечем 10х), но только корзиной - зашортить BTC доминацию которая на моменте 66.8%, но я предполагаю, что может достигнуть уже на днях 70% и выше.
Наверное после 12-го прояснится.
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Vitaka
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:12
По законам жанра слив начнётся до 12 числа.
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Витаха
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:06
Витаха написав:
По законам жанра слив начнётся до 12 числа.
Не, ДО часа Х низзя. В это время будут самые дАрагие билеты, ажЫотаж, чтобы хватило мест в рОкете, суета, толкотня...
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Vitaka
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