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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:10
Убаюкивают всех...Скучно-монотонно..Кабы не заснуть.А потом-хоба и все уже на шампуре...Никто ни в шорт,ни в лонг...никуда не успеет.Глядь-а штаны уже содрали...с жо=пой
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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