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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1838183918401841

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Убаюкивают всех...Скучно-монотонно..Кабы не заснуть.А потом-хоба и все уже на шампуре...Никто ни в шорт,ни в лонг...никуда не успеет.Глядь-а штаны уже содрали...с жо=пой :mrgreen:
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osafly
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мне вот другое не понятно,на фоне отрицательной недельной доходности альты в среднем -5-10% при росте деда за этот же срок примерно +7%..По целому ряду монет можно сказать очень и очень приличные обороты-эфир(за 24 часа-практически капитализацию всего эфира прокрутили торгами),EOS-(двойная капитализация монеты-почти 4млрд. наторговали ее) TRON(полуторная капитализация всей монеты за сутки торгов), NEO(чуть более 1 капитализации),ZEC(то же самое)...И эти монеты между прочим показали совершенно не Бог весть какие результаты в этом месячном загоне(росте)-весьма и весьма скромные.Не будь сейчас такой ситуации по рынку,я бы сказал что идет фаза накопления и скоро по ним возможен выстрел...Но язык не поворачивается так сказать-глядя на картину всех альтов..Что за фигня тогда происходит??
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osafly
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

QTUM-вообще лидер,тройная капитализация монеты прошла через торги за 24ч-450млн,а рост по ней,примерно 30% с момента мартовского обвала,при росте деда в 100+% за тот же срок.То ли боты,то ли кто этот воздух в отдельно взятых проектах гоняет и почему это не приводит ни к каким результатам??Чудеса!
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:18

osafly
Биржи собственные средства прокручивают туда сюда.Они сами себе комис не платят.Создаётся видимость объёмов.Сейчас разыгрывается спектакль под названием халва(халвинг).Печать тезера и перелив из альтов создали иллюзию притока новых денег, кот на самом деле просто нету.Рост будет до тех пор, пока шортуны не утомятся дарить свои деньги биржам.Их стопы сносят всё выше и выше.Равязка уже скоро.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я признаться первый раз такую муйню вижу,чтоб при росте биткоина на более чем 1тыс.$ + в течении 1 недели,альта откатилась одновременно на -10% за неделю обратно.Было когда то,что стояло на месте-не росло,но не до такой степени.Точно что спектакль..
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osafly
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