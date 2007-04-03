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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1840184118421843>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто нибудь в шорт вошел(думает входить)по деду?? Или всем страшно?? Сегодня в этой етке какая то зловещая тишина :twisted: Все в шоке??
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osafly
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:22

osafly
Та рост Битка это ожидаемо. Но, что с альтой? Кефир к Битку просто валится, соответственно в баксе стоит на месте. Или после флета битка на урвоне 10к альта начнет подтягиваться или Биток пойдет на коррекцию, а лаьты останутся на месте. Они и та копустились и ждут биток внизу. Большой гэп пока отменяется, та ин ебудет его таким как в марте, разве что фонда так же рухнет, но здесь нужен новостной фон.
Собирался на 9400 шортить альты, но они и так рухнули и не интересно, настроен на биток, но как то не понятно... Могут биток и на 15к загнать.

Пока писал, кефир раздупляться начал
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По ходу козака ликвидировало, раз он не появляется.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:44

Zebra
та он говорил что у него запас до 19к
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

9950 на моменте, говорил ему, они пока его не ликвидируют , не успокоятся.

Вижу сейчас только возможность заработать на послехалвинговом откате битка к альтам. Там по любому будет коррекция доминации. Вот только дальнейший рост битка может продлиться ещё и в мае. Так что сейчас - тупо ждать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:49

якого саме числа буде халвінг?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезера уже 8.22 млрд, за пару дней получается напечатали ещё около 300 млн.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:50

  Zebra написав:9950 на моменте, говорил ему, они пока его не ликвидируют , не успокоятся.

Вижу сейчас только возможность заработать на послехалвинговом откате битка к альтам. Там по любому будет коррекция доминации. Вот только дальнейший рост битка может продлиться ещё и в мае. Так что сейчас - тупо ждать.


Думал на 10100 стать в шорт по битку...Но что то сцыкотно.
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osafly
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:59

Мне сейчас лишь интересно, пробьёт ли дед 10к сегодня или откатится на день-два.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:01

  osafly написав:
  Zebra написав:9950 на моменте, говорил ему, они пока его не ликвидируют , не успокоятся.

Вижу сейчас только возможность заработать на послехалвинговом откате битка к альтам. Там по любому будет коррекция доминации. Вот только дальнейший рост битка может продлиться ещё и в мае. Так что сейчас - тупо ждать.


Думал на 10100 стать в шорт по битку...Но что то сцыкотно.

Откройте шорт на 1% котлеты. Чтоб не страшно было, чисто из спортивного интереса.

Я не вижу смысла шортить актив, в который ежедневно только одного тезера по 100 млн долларов вливают уже на протяжении двух месяцев.
Zebra
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