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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кто нибудь в шорт вошел(думает входить)по деду?? Или всем страшно?? Сегодня в этой етке какая то зловещая тишина Все в шоке??
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Додано: Чет 07 тра, 2020 20:22
osafly
Та рост Битка это ожидаемо. Но, что с альтой? Кефир к Битку просто валится, соответственно в баксе стоит на месте. Или после флета битка на урвоне 10к альта начнет подтягиваться или Биток пойдет на коррекцию, а лаьты останутся на месте. Они и та копустились и ждут биток внизу. Большой гэп пока отменяется, та ин ебудет его таким как в марте, разве что фонда так же рухнет, но здесь нужен новостной фон.
Собирался на 9400 шортить альты, но они и так рухнули и не интересно, настроен на биток, но как то не понятно... Могут биток и на 15к загнать.
Пока писал, кефир раздупляться начал
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
По ходу козака ликвидировало, раз он не появляется.
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
9950 на моменте, говорил ему, они пока его не ликвидируют , не успокоятся.
Вижу сейчас только возможность заработать на послехалвинговом откате битка к альтам. Там по любому будет коррекция доминации. Вот только дальнейший рост битка может продлиться ещё и в мае. Так что сейчас - тупо ждать.
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:49
якого саме числа буде халвінг?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезера уже 8.22 млрд, за пару дней получается напечатали ещё около 300 млн.
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:50
Думал на 10100 стать в шорт по битку...Но что то сцыкотно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:59
Мне сейчас лишь интересно, пробьёт ли дед 10к сегодня или откатится на день-два.
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:01
Откройте шорт на 1% котлеты. Чтоб не страшно было, чисто из спортивного интереса.
Я не вижу смысла шортить актив, в который ежедневно только одного тезера по 100 млн долларов вливают уже на протяжении двух месяцев.
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