Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:08
Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:11
Ну,это в скором времени должно закончиться.Казак вон от 7тыс. данный актив начал шортить...А тут уже 10К на горизонте.Сильно больше-вряд ли будет.Альта немного сдвинулась с мертвой точки...Хоть что то..Похоже начали потихоньку переливать в нее.Должны по идее +10-20% по альте увидать в ближайшие дни.......наверное
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:20
Да, смотрел, мне кажется он пока не адаптировался к новым реалиям. ДАМП рано или поздно будет, но биток может просто расти и расти. Посмотрите сколько шортящих в этой теме. Ни у кого уже практически не осталось биткоина. Им уже завладел крупный капитал. И забирает теперь все оставшиеся крохи у майнеров.
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:23
По теории паттерна bump & run минимум на 10600 вернёмся. А максимум космос.
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