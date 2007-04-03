RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1840184118421843

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:08

Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...
OptiX
 
Повідомлень: 121
З нами з: 13.09.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:11

  Zebra написав:
Я не вижу смысла шортить актив, в который ежедневно только одного тезера по 100 млн долларов вливают уже на протяжении двух месяцев.


Ну,это в скором времени должно закончиться.Казак вон от 7тыс. данный актив начал шортить...А тут уже 10К на горизонте.Сильно больше-вряд ли будет.Альта немного сдвинулась с мертвой точки...Хоть что то..Похоже начали потихоньку переливать в нее.Должны по идее +10-20% по альте увидать в ближайшие дни.......наверное :roll:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:20

  OptiX написав:Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...

Да, смотрел, мне кажется он пока не адаптировался к новым реалиям. ДАМП рано или поздно будет, но биток может просто расти и расти. Посмотрите сколько шортящих в этой теме. Ни у кого уже практически не осталось биткоина. Им уже завладел крупный капитал. И забирает теперь все оставшиеся крохи у майнеров.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8329
З нами з: 21.09.12
Подякував: 822 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:23

  osafly написав:
  Zebra написав:
Я не вижу смысла шортить актив, в который ежедневно только одного тезера по 100 млн долларов вливают уже на протяжении двух месяцев.


Ну,это в скором времени должно закончиться.Казак вон от 7тыс. данный актив начал шортить...А тут уже 10К на горизонте.Сильно больше-вряд ли будет.Альта немного сдвинулась с мертвой точки...Хоть что то..Похоже начали потихоньку переливать в нее.Должны по идее +10-20% по альте увидать в ближайшие дни.......наверное :roll:

По теории паттерна bump & run минимум на 10600 вернёмся. А максимум космос.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8329
З нами з: 21.09.12
Подякував: 822 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:26

  Zebra написав:
  OptiX написав:Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...

Да, смотрел, мне кажется он пока не адаптировался к новым реалиям. ДАМП рано или поздно будет, но биток может просто расти и расти. Посмотрите сколько шортящих в этой теме. Ни у кого уже практически не осталось биткоина. Им уже завладел крупный капитал. И забирает теперь все оставшиеся крохи у майнеров.

Я лишь половину слил, в основном, сегодня у 9900. Если откатится к 9500, выкуплю. Это шоу ещё не закончилось.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:36

  Zebra написав:
  OptiX написав:Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...

Да, смотрел, мне кажется он пока не адаптировался к новым реалиям. ДАМП рано или поздно будет, но биток может просто расти и расти. Посмотрите сколько шортящих в этой теме. Ни у кого уже практически не осталось биткоина. Им уже завладел крупный капитал. И забирает теперь все оставшиеся крохи у майнеров.

Я сижу, держу. Не могу заниматься благотворительностью и отдавать ограниченный дефицитный ресурс за несчастные 10-15 или даже 20куе.
airmax78
 
Повідомлень: 34344
З нами з: 25.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 4006 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1840184118421843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5351, 5352, 5353
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
53529 188600968
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 00:29
centurionus
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6939 1552967
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:42
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48025
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.