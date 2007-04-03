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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:08
Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...
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OptiX
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:11
Zebra написав:
Я не вижу смысла шортить актив, в который ежедневно только одного тезера по 100 млн долларов вливают уже на протяжении двух месяцев.
Ну,это в скором времени должно закончиться.Казак вон от 7тыс. данный актив начал шортить...А тут уже 10К на горизонте.Сильно больше-вряд ли будет.Альта немного сдвинулась с мертвой точки...Хоть что то..Похоже начали потихоньку переливать в нее.Должны по идее +10-20% по альте увидать в ближайшие дни.......наверное
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osafly
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:20
OptiX написав:Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...
Да, смотрел, мне кажется он пока не адаптировался к новым реалиям. ДАМП рано или поздно будет, но биток может просто расти и расти. Посмотрите сколько шортящих в этой теме. Ни у кого уже практически не осталось биткоина. Им уже завладел крупный капитал. И забирает теперь все оставшиеся крохи у майнеров.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:23
osafly написав: Zebra написав:
Я не вижу смысла шортить актив, в который ежедневно только одного тезера по 100 млн долларов вливают уже на протяжении двух месяцев.
Ну,это в скором времени должно закончиться.Казак вон от 7тыс. данный актив начал шортить...А тут уже 10К на горизонте.Сильно больше-вряд ли будет.Альта немного сдвинулась с мертвой точки...Хоть что то..Похоже начали потихоньку переливать в нее.Должны по идее +10-20% по альте увидать в ближайшие дни.......наверное
По теории паттерна bump & run минимум на 10600 вернёмся. А максимум космос.
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Zebra
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:26
Zebra написав: OptiX написав:Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...
Да, смотрел, мне кажется он пока не адаптировался к новым реалиям. ДАМП рано или поздно будет, но биток может просто расти и расти. Посмотрите сколько шортящих в этой теме. Ни у кого уже практически не осталось биткоина. Им уже завладел крупный капитал. И забирает теперь все оставшиеся крохи у майнеров.
Я лишь половину слил, в основном, сегодня у 9900. Если откатится к 9500, выкуплю. Это шоу ещё не закончилось.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:36
Zebra написав: OptiX написав:Zebra
Илью, смотрел? Он говорит, что все указывает на скорый дамп, и т.ч. в последнем видео он по Тезеру прошелся...
Он конечно последний раз ошибся, но вроде как мыслит правильно...
Да, смотрел, мне кажется он пока не адаптировался к новым реалиям. ДАМП рано или поздно будет, но биток может просто расти и расти. Посмотрите сколько шортящих в этой теме. Ни у кого уже практически не осталось биткоина. Им уже завладел крупный капитал. И забирает теперь все оставшиеся крохи у майнеров.
Я сижу, держу. Не могу заниматься благотворительностью и отдавать ограниченный дефицитный ресурс за несчастные 10-15 или даже 20куе.
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airmax78
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