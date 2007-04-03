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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:05
Начал натягивать на себя шорты с 9800. Планирую усредняться на каждые 100 пунктов цены в гору. Держите меня семеро... ))
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:25
Kuna -
Рады вам сообщить, что мы в числе первых стали валидаторами децентрализованного блокчейна Free TON.
Мы присоединились к инициативе сообщества Free TON, связанной с невозможностью участия в проекте первоначального создателя блокчейна TON — Telegram из-за судебных разбирательств в США.
TON теперь становится Free TON, сохранив все преимущества, возможности и ценности предшественника, но теперь его запуском и развитием будет заниматься независимое сообщество, состоящее из разработчиков, валидаторов и инвесторов.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:26
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