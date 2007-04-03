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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1841184218431844

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:05

Начал натягивать на себя шорты с 9800. Планирую усредняться на каждые 100 пунктов цены в гору. Держите меня семеро... ))
sleazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:25

Kuna -
Рады вам сообщить, что мы в числе первых стали валидаторами децентрализованного блокчейна Free TON.

Мы присоединились к инициативе сообщества Free TON, связанной с невозможностью участия в проекте первоначального создателя блокчейна TON — Telegram из-за судебных разбирательств в США.

TON теперь становится Free TON, сохранив все преимущества, возможности и ценности предшественника, но теперь его запуском и развитием будет заниматься независимое сообщество, состоящее из разработчиков, валидаторов и инвесторов.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:26

  sleazy написав:Начал натягивать на себя шорты с 9800. Планирую усредняться на каждые 100 пунктов цены в гору. Держите меня семеро... ))


Многие ожидают 11 000 к 12 мая :D .Удачи ))
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:43

  Ruslan2453 написав:
  sleazy написав:Начал натягивать на себя шорты с 9800. Планирую усредняться на каждые 100 пунктов цены в гору. Держите меня семеро... ))


Многие ожидают 11 000 к 12 мая :D .Удачи ))

Эх, если бы знать где будет пик... )
По моим субъективным ощущениям я тоже думаю, что 11`000 - потолок. Поэтому набираю позицию маленькими объемами. Буду шортить где-то до 10`500. А дальше уже просто ждать...
Конечная цель - поймать коррекцию хотя бы до 7`800. Не думаю, что биткоин просядет уже ниже 6`000.
sleazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это жжжжж неспроста (с)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:09

бутеріуму по кросу прогнозував дамп ~20%, ... -19% є, підтягував стоп до 0,0216 BTC, очікував сьогодні також довгу свічку, але на відскоку діда від 10к бутеріум бички зняли з мене шорти, далі вирішив зав'язати із шортами бутеріума по кросу, +по RSI ціна дасягла границі перепроданості :roll:

п.с. Зебра, замам'яталось, як ти вдало ванганув ХРиПлому 10 центів, яка зараз буде порада чекаючим XRP $589? і які зараз очікування по кросу? :wink: якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Риппл по USD1 за монету неизбежен. Как восход солнца и окончание карантина.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:24

  sleazy написав:
  Ruslan2453 написав:
  sleazy написав:Начал натягивать на себя шорты с 9800. Планирую усредняться на каждые 100 пунктов цены в гору. Держите меня семеро... ))


Многие ожидают 11 000 к 12 мая :D .Удачи ))

Эх, если бы знать где будет пик... )
По моим субъективным ощущениям я тоже думаю, что 11`000 - потолок. Поэтому набираю позицию маленькими объемами. Буду шортить где-то до 10`500. А дальше уже просто ждать...
Конечная цель - поймать коррекцию хотя бы до 7`800. Не думаю, что биткоин просядет уже ниже 6`000.

Ночью дед ниже 9700 не спустился, осталось 3 дня до халвинга, так что еще могут сделать финальный загон к 12к и тогда уж ловить просадку.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:57

  airmax78 написав:Риппл по USD1 за монету неизбежен. Как восход солнца и окончание карантина.

Главный вопрос-а Вы дотерпите до 1S,уверены что раньше не сольете,на тех же 0.5-чтоб забыть этот "ужас летящий на крыльях ночи" Одной зеленой свечой-никто делать не будет-времена нонче-не те...Желающих сбросить этот балласт будет такое,что об 1$-можно забыть на долгие годы.Я жду хотя бы 0.35-0.4,чтоб этот скам сплавить раз и навсегда.Будем реалистами.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:00

  osafly написав:
  airmax78 написав:Риппл по USD1 за монету неизбежен. Как восход солнца и окончание карантина.

Главный вопрос-а Вы дотерпите до 1S,уверены что раньше не сольете,на тех же 0.5-чтоб забыть этот "ужас летящий на крыльях ночи" Одной зеленой свечой-никто делать не будет-времена нонче-не те...Желающих сбросить этот балласт будет такое,что об 1$-можно забыть на долгие годы.Я жду хотя бы 0.35-0.4,чтоб этот скам сплавить раз и навсегда.Будем реалистами.

На уровне 0.35-0.4 я только снисходительно улыбнусь.
БЛД в 17 раз упал, сцуко... Реальный скам.
airmax78
 
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