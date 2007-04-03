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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1842184318441845

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  TylerTruman_ написав:якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...

Подобные пробои случились со многими монетами.Кроме печати тезера для создания объёмов переливают в биток.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:58

  sleazy написав:
  Ruslan2453 написав:
  sleazy написав:Начал натягивать на себя шорты с 9800. Планирую усредняться на каждые 100 пунктов цены в гору. Держите меня семеро... ))


Многие ожидают 11 000 к 12 мая :D .Удачи ))

Эх, если бы знать где будет пик... )
По моим субъективным ощущениям я тоже думаю, что 11`000 - потолок. Поэтому набираю позицию маленькими объемами. Буду шортить где-то до 10`500. А дальше уже просто ждать...
Конечная цель - поймать коррекцию хотя бы до 7`800. Не думаю, что биткоин просядет уже ниже 6`000.



Кстати сам думаю перевести биток в USDT между 11т и 12т по частям,а там уже ждать отскока и перевернусь обратно,хотя другие советуют шортить с плечом 1х,у кого какие мысли на этот счёт ?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Знать бы ликвидировало Козака, это все таки индикатор как никак.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:31

  Zebra написав:Знать бы ликвидировало Козака, это все таки индикатор как никак.

Если бы он зафиксировал лося на 8500 и перекинулся в лонг как ему говорили, уже мог бы выйти в ноль.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:38

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Знать бы ликвидировало Козака, это все таки индикатор как никак.

Если бы он зафиксировал лося на 8500 и перекинулся в лонг как ему говорили, уже мог бы выйти в ноль.

Если бы он так поступил, рынок бы уже развернулся и был на пути к 6000. Но он (и вся толпа шортистов без стопов от 7000 где их красиво заманили) так не поступят. Они до ликвидации будут крепчать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:52

  TylerTruman_ написав:бутеріуму по кросу прогнозував дамп ~20%, ... -19% є, підтягував стоп до 0,0216 BTC, очікував сьогодні також довгу свічку, але на відскоку діда від 10к бутеріум бички зняли з мене шорти, далі вирішив зав'язати із шортами бутеріума по кросу, +по RSI ціна дасягла границі перепроданості :roll:

п.с. Зебра, замам'яталось, як ти вдало ванганув ХРиПлому 10 центів, яка зараз буде порада чекаючим XRP $589? і які зараз очікування по кросу? :wink: якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...

Власники бітка його притримують, бажаючи подивитися що буде після халвінгу, бо по $10к уже всім зрозуміло що завжди встигнуть продати. Тобто лонг будь-яких монет з топу до бітка оправданий.
Zebra
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