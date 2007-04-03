|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:33
TylerTruman_ написав:
якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...
Подобные пробои случились со многими монетами.Кроме печати тезера для создания объёмов переливают в биток.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:58
sleazy написав: Ruslan2453 написав: sleazy написав:
Начал натягивать на себя шорты с 9800. Планирую усредняться на каждые 100 пунктов цены в гору. Держите меня семеро... ))
Многие ожидают 11 000 к 12 мая
.Удачи ))
Эх, если бы знать где будет пик... )
По моим субъективным ощущениям я тоже думаю, что 11`000 - потолок. Поэтому набираю позицию маленькими объемами. Буду шортить где-то до 10`500. А дальше уже просто ждать...
Конечная цель - поймать коррекцию хотя бы до 7`800. Не думаю, что биткоин просядет уже ниже 6`000.
Кстати сам думаю перевести биток в USDT между 11т и 12т по частям,а там уже ждать отскока и перевернусь обратно,хотя другие советуют шортить с плечом 1х,у кого какие мысли на этот счёт ?
-
Ruslan2453
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 13.02.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:39
Знать бы ликвидировало Козака, это все таки индикатор как никак.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8333
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 822 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:31
Zebra написав:
Знать бы ликвидировало Козака, это все таки индикатор как никак.
Если бы он зафиксировал лося на 8500 и перекинулся в лонг как ему говорили, уже мог бы выйти в ноль.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1063
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:38
phantom_systems написав: Zebra написав:
Знать бы ликвидировало Козака, это все таки индикатор как никак.
Если бы он зафиксировал лося на 8500 и перекинулся в лонг как ему говорили, уже мог бы выйти в ноль.
Если бы он так поступил, рынок бы уже развернулся и был на пути к 6000. Но он (и вся толпа шортистов без стопов от 7000 где их красиво заманили) так не поступят. Они до ликвидации будут крепчать.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8333
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 822 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:52
TylerTruman_ написав:
бутеріуму по кросу прогнозував дамп ~20%, ... -19% є, підтягував стоп до 0,0216 BTC, очікував сьогодні також довгу свічку, але на відскоку діда від 10к бутеріум бички зняли з мене шорти, далі вирішив зав'язати із шортами бутеріума по кросу, +по RSI ціна дасягла границі перепроданості :roll:
п.с. Зебра
, замам'яталось, як ти вдало ванганув ХРиПлому 10 центів, яка зараз буде порада чекаючим XRP $589? і які зараз очікування по кросу? :wink: якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...
Власники бітка його притримують, бажаючи подивитися що буде після халвінгу, бо по $10к уже всім зрозуміло що завжди встигнуть продати. Тобто лонг будь-яких монет з топу до бітка оправданий.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8333
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 822 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|53602
|188623969
|
|
|6941
|1553323
|
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
|
|38
|48029
|
|