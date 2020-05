Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:45

Zebra написав: TylerTruman_ написав: бутеріуму по кросу прогнозував дамп ~20%, ... -19% є, підтягував стоп до 0,0216 BTC, очікував сьогодні також довгу свічку, але на відскоку діда від 10к бутеріум бички зняли з мене шорти, далі вирішив зав'язати із шортами бутеріума по кросу, +по RSI ціна дасягла границі перепроданості



п.с. Зебра, замам'яталось, як ти вдало ванганув ХРиПлому 10 центів, яка зараз буде порада чекаючим XRP $589? і які зараз очікування по кросу? якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...

Власники бітка його притримують, бажаючи подивитися що буде після халвінгу, бо по $10к уже всім зрозуміло що завжди встигнуть продати. Тобто лонг будь-яких монет з топу до бітка оправданий. Власники бітка його притримують, бажаючи подивитися що буде після халвінгу, бо по $10к уже всім зрозуміло що завжди встигнуть продати. Тобто лонг будь-яких монет з топу до бітка оправданий.

Michael Novogratz

@novogratz

Exciting day for $btc. I want to point out that we aren’t even at the years highs. This rally is just starting. Don’t miss the bus.

TheCoinKing

@TheCoinKing1980

Replying to @novogratz

I want to point out you will sell at $12k and rebuy at $4500 like last time

Michael Novogratz

@novogratz

Replying to @TheCoinKing1980

This time I’m a hodler. The macro tailwind and new adoption are game changers.

monero is the Real bitcoin

@cryptodiesel22

Replying to @novogratz and @TheCoinKing1980

You said coronavirus wouldnt impact stocks on cnbc in feb

Ну, загон в процессе. Киты агитируют заскакивать в уходящий поезд, который готовы пустить под откос.