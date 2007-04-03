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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:33
TylerTruman_ написав:
якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...
Подобные пробои случились со многими монетами.Кроме печати тезера для создания объёмов переливают в биток.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:58
sleazy написав: Ruslan2453 написав: sleazy написав:
Начал натягивать на себя шорты с 9800. Планирую усредняться на каждые 100 пунктов цены в гору. Держите меня семеро... ))
Многие ожидают 11 000 к 12 мая
.Удачи ))
Эх, если бы знать где будет пик... )
По моим субъективным ощущениям я тоже думаю, что 11`000 - потолок. Поэтому набираю позицию маленькими объемами. Буду шортить где-то до 10`500. А дальше уже просто ждать...
Конечная цель - поймать коррекцию хотя бы до 7`800. Не думаю, что биткоин просядет уже ниже 6`000.
Кстати сам думаю перевести биток в USDT между 11т и 12т по частям,а там уже ждать отскока и перевернусь обратно,хотя другие советуют шортить с плечом 1х,у кого какие мысли на этот счёт ?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:39
Знать бы ликвидировало Козака, это все таки индикатор как никак.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:31
Zebra написав:
Знать бы ликвидировало Козака, это все таки индикатор как никак.
Если бы он зафиксировал лося на 8500 и перекинулся в лонг как ему говорили, уже мог бы выйти в ноль.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:38
phantom_systems написав: Zebra написав:
Знать бы ликвидировало Козака, это все таки индикатор как никак.
Если бы он зафиксировал лося на 8500 и перекинулся в лонг как ему говорили, уже мог бы выйти в ноль.
Если бы он так поступил, рынок бы уже развернулся и был на пути к 6000. Но он (и вся толпа шортистов без стопов от 7000 где их красиво заманили) так не поступят. Они до ликвидации будут крепчать.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:52
TylerTruman_ написав:
бутеріуму по кросу прогнозував дамп ~20%, ... -19% є, підтягував стоп до 0,0216 BTC, очікував сьогодні також довгу свічку, але на відскоку діда від 10к бутеріум бички зняли з мене шорти, далі вирішив зав'язати із шортами бутеріума по кросу, +по RSI ціна дасягла границі перепроданості :roll:
п.с. Зебра
, замам'яталось, як ти вдало ванганув ХРиПлому 10 центів, яка зараз буде порада чекаючим XRP $589? і які зараз очікування по кросу? :wink: якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...
Власники бітка його притримують, бажаючи подивитися що буде після халвінгу, бо по $10к уже всім зрозуміло що завжди встигнуть продати. Тобто лонг будь-яких монет з топу до бітка оправданий.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:45
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
бутеріуму по кросу прогнозував дамп ~20%, ... -19% є, підтягував стоп до 0,0216 BTC, очікував сьогодні також довгу свічку, але на відскоку діда від 10к бутеріум бички зняли з мене шорти, далі вирішив зав'язати із шортами бутеріума по кросу, +по RSI ціна дасягла границі перепроданості
п.с. Зебра
, замам'яталось, як ти вдало ванганув ХРиПлому 10 центів, яка зараз буде порада чекаючим XRP $589? і які зараз очікування по кросу?
якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...
Власники бітка його притримують, бажаючи подивитися що буде після халвінгу, бо по $10к уже всім зрозуміло що завжди встигнуть продати. Тобто лонг будь-яких монет з топу до бітка оправданий.
Ну, загон в процессе. Киты агитируют заскакивать в уходящий поезд, который готовы пустить под откос.
Michael Novogratz
@novogratz
Exciting day for $btc. I want to point out that we aren’t even at the years highs. This rally is just starting. Don’t miss the bus.
TheCoinKing
@TheCoinKing1980
Replying to @novogratz
I want to point out you will sell at $12k and rebuy at $4500 like last time
Michael Novogratz
@novogratz
Replying to @TheCoinKing1980
This time I’m a hodler. The macro tailwind and new adoption are game changers.
monero is the Real bitcoin
@cryptodiesel22
Replying to @novogratz and @TheCoinKing1980
You said coronavirus wouldnt impact stocks on cnbc in feb
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:27
Zebra написав:
Знать бы ликвидировало Козака
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