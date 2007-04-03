|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:14
airmax78 написав: ib_investor написав: Zebra написав:
Знать бы ликвидировало Козака
Бєдний Йорік
"Нельзя безнаказанно шортить биткоин"(Сатоши Накамото)
100к конечно биток это анриал, но 20к вам за него дадут - сомнений уже нет
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8336
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 822 раз.
- Подякували: 1324 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|53658
|188637331
|
|
|6941
|1553462
|
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
|
|38
|48030
|