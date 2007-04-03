В США-крупнейшей экономике в мире,уже 20млн.безработных-больше было,только 80 лет назад,во времена Великой Депрессии- https://gordonua.com/news/worldnews/uro ... .ua%2Fnews Скоро вся фонда полетит в тартарары,а за ней все эти никчемные,ничем не обеспеченные фантики криптовалюты.. Верите что этот скам будет расти бесконечно??Еще пару недель конечно есть,загрузить хомяков в псевдоракету,но к лету,а особенно к осени-все будет жестко.Нужно готовиться и думать головой. Наконец снова альты начали в ордерах срабатывать..Альта чуток отдуплилась.Тот самый NEO бодро переполз через 10 баков с ближайшими целями дальше..Следующий Трон на подходе...пора ему просыпаться
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos