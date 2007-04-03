100к конечно биток это анриал, но 20к вам за него дадут - сомнений уже нет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:14
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В США-крупнейшей экономике в мире,уже 20млн.безработных-больше было,только 80 лет назад,во времена Великой Депрессии-
Наконец снова альты начали в ордерах срабатывать..Альта чуток отдуплилась.Тот самый NEO бодро переполз через 10 баков с ближайшими целями дальше..Следующий Трон на подходе...пора ему просыпаться
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Додано: Суб 09 тра, 2020 00:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Из спортивного интереса взял еще шортик биточка в размере 0.1 штучки от 9993.
Держу еще шортик на 10 эфирок от 203.
Чем черт не шутит, может Козака ликвидировало и рынок в недоумении сейчас.
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:37
Додано: Суб 09 тра, 2020 01:06
Всем плохо кто без стопов торгует, но беспокоюсь. Жизнь после ликвидации есть.
Додано: Суб 09 тра, 2020 01:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну так напишите ему в ЛС.
П.С. Занимательная математика:
Например открываем шорт по деду, курс 10к, на 0,002ВТС.
Будем усредняться на росте курса +1к на Х2 открытой позиции.
Т.е., на 11к усредняемся на 0,004ВТС, на 12к - 0,006ВТС и т.д.
Дальше интересней:
Уже на 17к усредниться нужно будет на 1,944ВТС.
Размер открытой позиции - 2,916ВТС.
Базовая цена по позиции - 16011.
Отакое коварное усреднение.
Додано: Суб 09 тра, 2020 02:07
Решил биток в шорт не брать пока..Войду на 10440,может быть,если доскочим и не будет более прикольных вариантов по альте.Вон держал-держал в лонг ZRX,не выдержал,закрыл весь по 0.214,а он с..ка,по другому и не скажешь,через пару дней дал 120% и залетел почти на 0.5...Абсолютный рекорд монеты за последние пару лет так точно..Все графики,фибы-все на свой шампур нанизал и вертел Обидно-капец.Утешает то,что у меня его было совсем не много...Но факт есть факт..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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