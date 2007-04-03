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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1843184418451846

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:14

  airmax78 написав:
  ib_investor написав:
  Zebra написав:Знать бы ликвидировало Козака

Бєдний Йорік

"Нельзя безнаказанно шортить биткоин"(Сатоши Накамото)

100к конечно биток это анриал, но 20к вам за него дадут - сомнений уже нет
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:01

На 20К в этот раз все только начнется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В США-крупнейшей экономике в мире,уже 20млн.безработных-больше было,только 80 лет назад,во времена Великой Депрессии- https://gordonua.com/news/worldnews/uro ... .ua%2Fnews Скоро вся фонда полетит в тартарары,а за ней все эти никчемные,ничем не обеспеченные фантики криптовалюты.. Верите что этот скам будет расти бесконечно??Еще пару недель конечно есть,загрузить хомяков в псевдоракету,но к лету,а особенно к осени-все будет жестко.Нужно готовиться и думать головой.
Наконец снова альты начали в ордерах срабатывать..Альта чуток отдуплилась.Тот самый NEO бодро переполз через 10 баков с ближайшими целями дальше..Следующий Трон на подходе...пора ему просыпаться
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Из спортивного интереса взял еще шортик биточка в размере 0.1 штучки от 9993.
Держу еще шортик на 10 эфирок от 203.

Чем черт не шутит, может Козака ликвидировало и рынок в недоумении сейчас.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:37

  Zebra написав:Из спортивного интереса взял еще шортик биточка в размере 0.1 штучки от 9993.
Держу еще шортик на 10 эфирок от 203.

Чем черт не шутит, может Козака ликвидировало и рынок в недоумении сейчас.


Шо к человеку прицепились? Может плохо ему щас.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:06

  Vitaka написав:
  Zebra написав:Из спортивного интереса взял еще шортик биточка в размере 0.1 штучки от 9993.
Держу еще шортик на 10 эфирок от 203.

Чем черт не шутит, может Козака ликвидировало и рынок в недоумении сейчас.


Шо к человеку прицепились? Может плохо ему щас.

Всем плохо кто без стопов торгует, но беспокоюсь. Жизнь после ликвидации есть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну так напишите ему в ЛС.
П.С. Занимательная математика:

Например открываем шорт по деду, курс 10к, на 0,002ВТС.
Будем усредняться на росте курса +1к на Х2 открытой позиции.
Т.е., на 11к усредняемся на 0,004ВТС, на 12к - 0,006ВТС и т.д.

Дальше интересней:
Уже на 17к усредниться нужно будет на 1,944ВТС.
Размер открытой позиции - 2,916ВТС.
Базовая цена по позиции - 16011.

Отакое коварное усреднение.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 02:07

  Zebra написав:Из спортивного интереса взял еще шортик биточка в размере 0.1 штучки от 9993.
Держу еще шортик на 10 эфирок от 203.

Чем черт не шутит, может Козака ликвидировало и рынок в недоумении сейчас.


Решил биток в шорт не брать пока..Войду на 10440,может быть,если доскочим и не будет более прикольных вариантов по альте.Вон держал-держал в лонг ZRX,не выдержал,закрыл весь по 0.214,а он с..ка,по другому и не скажешь,через пару дней дал 120% и залетел почти на 0.5...Абсолютный рекорд монеты за последние пару лет так точно..Все графики,фибы-все на свой шампур нанизал и вертел :lol: Обидно-капец.Утешает то,что у меня его было совсем не много...Но факт есть факт..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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