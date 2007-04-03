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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:04
stiffmaster925 написав:osafly
его искусствено пампила PALM BEACH а рынок поддержал
Да понятно что искусственно,кто бы сомневался.В то время когда альта в джопе,здесь видим рост 4.5Х с мартовского обвала.По ней торги обычно 10-15млн в сутки,ну примерно,а тут 350-400млн торгуют ежедневно,последние несколько дней,при том-когда альта сейчас,в предверии кризиса-вообще никому не нужна.Как говорит Казак,ей стояк можно сделать лишь при помощи масовой интервенции "виагры" под названием USDT
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Додано: Суб 09 тра, 2020 10:07
И ситуация теперь,диаметрально противоположная-дед пошел на коррекцию,альты стоят как вкопаные на месте,или даже пошли в рост,тот же BCH к примеру.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:34
Я шортик по биточку от 9993 закрыл на 9650.
30 баксов, мелочь а приятно)))
Сейчас в рынок лезть только безрисковыми суммами. Очень тонко все, с одной стороны халвинг, по классике после него будет слив, с другой - тезер каждый день по 100-200 млн печатают.
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