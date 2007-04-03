RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1844184518461847

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:04

  stiffmaster925 написав:osafly его искусствено пампила PALM BEACH а рынок поддержал

Да понятно что искусственно,кто бы сомневался.В то время когда альта в джопе,здесь видим рост 4.5Х с мартовского обвала.По ней торги обычно 10-15млн в сутки,ну примерно,а тут 350-400млн торгуют ежедневно,последние несколько дней,при том-когда альта сейчас,в предверии кризиса-вообще никому не нужна.Как говорит Казак,ей стояк можно сделать лишь при помощи масовой интервенции "виагры" под названием USDT
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 424
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И ситуация теперь,диаметрально противоположная-дед пошел на коррекцию,альты стоят как вкопаные на месте,или даже пошли в рост,тот же BCH к примеру.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 424
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я шортик по биточку от 9993 закрыл на 9650.

30 баксов, мелочь а приятно)))

Сейчас в рынок лезть только безрисковыми суммами. Очень тонко все, с одной стороны халвинг, по классике после него будет слив, с другой - тезер каждый день по 100-200 млн печатают.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8339
З нами з: 21.09.12
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1844184518461847
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: varlo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5366, 5367, 5368
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
53677 188646460
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 12:28
varlo
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1553547
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48030
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (404)
09.05.2020 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.