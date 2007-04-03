RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1844184518461847

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:04

  stiffmaster925 написав:osafly его искусствено пампила PALM BEACH а рынок поддержал

Да понятно что искусственно,кто бы сомневался.В то время когда альта в джопе,здесь видим рост 4.5Х с мартовского обвала.По ней торги обычно 10-15млн в сутки,ну примерно,а тут 350-400млн торгуют ежедневно,последние несколько дней,при том-когда альта сейчас,в предверии кризиса-вообще никому не нужна.Как говорит Казак,ей стояк можно сделать лишь при помощи масовой интервенции "виагры" под названием USDT
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И ситуация теперь,диаметрально противоположная-дед пошел на коррекцию,альты стоят как вкопаные на месте,или даже пошли в рост,тот же BCH к примеру.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я шортик по биточку от 9993 закрыл на 9650.

30 баксов, мелочь а приятно)))

Сейчас в рынок лезть только безрисковыми суммами. Очень тонко все, с одной стороны халвинг, по классике после него будет слив, с другой - тезер каждый день по 100-200 млн печатают.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8339
З нами з: 21.09.12
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это становится похожим на МММ.За два месяца напечатать столько лишних фантиков..Они реально его попробуют затолкать выше 10тыс?? Пошел плавный перелив альту.Монеты стреляют по уровням одна за другой..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1844184518461847
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5367, 5368, 5369
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
53682 188648668
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 14:14
Yuri_61
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1553575
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48030
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85507)
09.05.2020 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.