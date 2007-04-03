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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:15
Рост должен закончится эпичным пампом, когда цена будет расти по 100$ в минуту. Так было в декабре 2017 и летом 2019. Тогда и конец загона.
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Витаха
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Додано: Суб 09 тра, 2020 17:48
Витаха написав:
Рост должен закончится эпичным пампом, когда цена будет расти по 100$ в минуту. Так было в декабре 2017 и летом 2019. Тогда и конец загона.
Все может закончиться и эпичным дампом, как с 10600, когда цена летела вниз на финише по $1000 в минуту)))
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Zebra
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