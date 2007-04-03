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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:15
Рост должен закончится эпичным пампом, когда цена будет расти по 100$ в минуту. Так было в декабре 2017 и летом 2019. Тогда и конец загона.
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:48
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфир так тужится на подскоках битка,что у меня такое впечатление,что он вот-вот обоср...ся.Так и вижу его невинные глазки выражающие....ну как же так,вон оно как...ну,не получается у меня,прости хозяин
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Додано: Суб 09 тра, 2020 21:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я подозреваю, что Козак пошел ва-банк и вкинул все личные сбережения на барабан. И его... ликвидировало.
Шорт - без стопов это самоубийство.
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