|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:15
Рост должен закончится эпичным пампом, когда цена будет расти по 100$ в минуту. Так было в декабре 2017 и летом 2019. Тогда и конец загона.
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:48
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфир так тужится на подскоках битка,что у меня такое впечатление,что он вот-вот обоср...ся.Так и вижу его невинные глазки выражающие....ну как же так,вон оно как...ну,не получается у меня,прости хозяин
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я подозреваю, что Козак пошел ва-банк и вкинул все личные сбережения на барабан. И его... ликвидировало.
Шорт - без стопов это самоубийство.
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:40
Ну у каждого своя тактика.Я только что поиграл фьючами на банане - как бы понравилось.Но поймал себя на мысли. что ты всё равно на крючке у биржи. также как и со стопом.Т е ты открыт к убытку.А без стопа можно пересидеть просадку.Ну понятно, что это должно быть в меру без фанатизма, лучше зафиксировать убыток и пустить средства на новые сделки.Но всё же. тут всё зависит только от себя самого.А сейчас вообще рынок непредсказуем.Версия 1 - поход ещё трошки выше.Версия 2 - начало коррекции уже.
Может кому пригодится мой неоднократный опыт в похожих ситуациях.Часто бывает, что непонятно где мы находимся, то ли в 4й волне и предстоит ещё финальная 5я.То ли 5я уже была и пошла уже потихоньку коррекция.Нужно смотреть на график, и если чётко видно что была хотя бы укороченная типа 5я волна. то очень вероятно что это она и есть(90%).Я в предполагаемой 4й пару раз очень неудачно заскакивал, а это уже был спуск вниз Кстати, счас очень похоже...
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Без стопов можно только покупать монеты и сидеть в них до лучших времен.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:57
Та ну да...Мало того что биржа видит Ваш шорт,его величину,так Вы еще стопами,указываете бирже его "глубину",что равнозначно выйти где нибудь посредине улицы в гопническом квартале среди ночи-расставить руки и дико орать-вот он я,ну что,хотите меня "чпокнуть"?? И "чпокнут",что Вы думаете...и посоветуют непременно в будующем ставить стопы-потому что крипторынок-рынок с высоким риском Один вон уже доорался,даже бе стопов-теперь неизвестно где....Со стопами-"насилие" закончилось бы гораздо быстрее и мягче...Вы это имели ввиду??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
|