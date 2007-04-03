Додано: Суб 09 тра, 2020 21:40

Zebra написав: Я подозреваю, что Козак пошел ва-банк и вкинул все личные сбережения на барабан. И его... ликвидировало.



Шорт - без стопов это самоубийство. Я подозреваю, что Козак пошел ва-банк и вкинул все личные сбережения на барабан. И его... ликвидировало.Шорт - без стопов это самоубийство.

Ну у каждого своя тактика.Я только что поиграл фьючами на банане - как бы понравилось.Но поймал себя на мысли. что ты всё равно на крючке у биржи. также как и со стопом.Т е ты открыт к убытку.А без стопа можно пересидеть просадку.Ну понятно, что это должно быть в меру без фанатизма, лучше зафиксировать убыток и пустить средства на новые сделки.Но всё же. тут всё зависит только от себя самого.А сейчас вообще рынок непредсказуем.Версия 1 - поход ещё трошки выше.Версия 2 - начало коррекции уже.Может кому пригодится мой неоднократный опыт в похожих ситуациях.Часто бывает, что непонятно где мы находимся, то ли в 4й волне и предстоит ещё финальная 5я.То ли 5я уже была и пошла уже потихоньку коррекция.Нужно смотреть на график, и если чётко видно что была хотя бы укороченная типа 5я волна. то очень вероятно что это она и есть(90%).Я в предполагаемой 4й пару раз очень неудачно заскакивал, а это уже был спуск внизКстати, счас очень похоже...