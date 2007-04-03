RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1845184618471848

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:15

Рост должен закончится эпичным пампом, когда цена будет расти по 100$ в минуту. Так было в декабре 2017 и летом 2019. Тогда и конец загона.
Витаха
 
Повідомлень: 226
З нами з: 11.10.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:48

  Витаха написав:Рост должен закончится эпичным пампом, когда цена будет расти по 100$ в минуту. Так было в декабре 2017 и летом 2019. Тогда и конец загона.

Все может закончиться и эпичным дампом, как с 10600, когда цена летела вниз на финише по $1000 в минуту)))
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8343
З нами з: 21.09.12
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир так тужится на подскоках битка,что у меня такое впечатление,что он вот-вот обоср...ся.Так и вижу его невинные глазки выражающие....ну как же так,вон оно как...ну,не получается у меня,прости хозяин :mrgreen: :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я подозреваю, что Козак пошел ва-банк и вкинул все личные сбережения на барабан. И его... ликвидировало.

Шорт - без стопов это самоубийство.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8343
З нами з: 21.09.12
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:40

  Zebra написав:Я подозреваю, что Козак пошел ва-банк и вкинул все личные сбережения на барабан. И его... ликвидировало.

Шорт - без стопов это самоубийство.


Ну у каждого своя тактика.Я только что поиграл фьючами на банане - как бы понравилось.Но поймал себя на мысли. что ты всё равно на крючке у биржи. также как и со стопом.Т е ты открыт к убытку.А без стопа можно пересидеть просадку.Ну понятно, что это должно быть в меру без фанатизма, лучше зафиксировать убыток и пустить средства на новые сделки.Но всё же. тут всё зависит только от себя самого.А сейчас вообще рынок непредсказуем.Версия 1 - поход ещё трошки выше.Версия 2 - начало коррекции уже.
Может кому пригодится мой неоднократный опыт в похожих ситуациях.Часто бывает, что непонятно где мы находимся, то ли в 4й волне и предстоит ещё финальная 5я.То ли 5я уже была и пошла уже потихоньку коррекция.Нужно смотреть на график, и если чётко видно что была хотя бы укороченная типа 5я волна. то очень вероятно что это она и есть(90%).Я в предполагаемой 4й пару раз очень неудачно заскакивал, а это уже был спуск вниз :( Кстати, счас очень похоже...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 145
З нами з: 30.11.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Без стопов можно только покупать монеты и сидеть в них до лучших времен.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8343
З нами з: 21.09.12
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:57

  Zebra написав:
Шорт - без стопов это самоубийство.


Та ну да...Мало того что биржа видит Ваш шорт,его величину,так Вы еще стопами,указываете бирже его "глубину",что равнозначно выйти где нибудь посредине улицы в гопническом квартале среди ночи-расставить руки и дико орать-вот он я,ну что,хотите меня "чпокнуть"?? И "чпокнут",что Вы думаете...и посоветуют непременно в будующем ставить стопы-потому что крипторынок-рынок с высоким риском :lol: Один вон уже доорался,даже бе стопов-теперь неизвестно где....Со стопами-"насилие" закончилось бы гораздо быстрее и мягче...Вы это имели ввиду??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 01:34

  Zebra написав:Из спортивного интереса взял еще шортик биточка в размере 0.1 штучки от 9993.
Держу еще шортик на 10 эфирок от 203.

Чем черт не шутит, может Козака ликвидировало и рынок в недоумении сейчас.

шорт біткоїна треба зробити нелегальним :mrgreen:

... а якщо серйозно, імхо, шорт тільки зі стопами, консолідацію у вузькому ціновому діапазоні я особисто торгував максимум іх плечем х10, в інших випадках зазвичай користую х2,
... народ пише про тактику "лєсенка", але я не розумію навіщо було лізти без стопа не маючи достатньої впевненості в подальшому руху ціни, а потім вимушено йти на мутний добір позиції, якщо навіть при протиречивій невизначеності консолідації можна було просто захеджити шорт до лонгу, відстопитися, але залишитися із профітними квитками в сторону руху ціни позиції :roll:
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 01:43

  airmax78 написав:На 20К в этот раз все только начнется.

Зебра взяв за маяк для локального тренду Козака, а по Максу можна вангувати глобальний тренд, поки не капітулює із своїм ходлом ХРиПлого з якихось давніх хаїв, до того часу ніякого туземуну :mrgreen:
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 01:56

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:бутеріуму по кросу прогнозував дамп ~20%, ... -19% є, підтягував стоп до 0,0216 BTC, очікував сьогодні також довгу свічку, але на відскоку діда від 10к бутеріум бички зняли з мене шорти, далі вирішив зав'язати із шортами бутеріума по кросу, +по RSI ціна дасягла границі перепроданості :roll:

п.с. Зебра, замам'яталось, як ти вдало ванганув ХРиПлому 10 центів, яка зараз буде порада чекаючим XRP $589? і які зараз очікування по кросу? :wink: якщо розглядувати ціну цього скаму до діда після літа 2019, то там вчора була пробита ключова підтримка ...

Власники бітка його притримують, бажаючи подивитися що буде після халвінгу, бо по $10к уже всім зрозуміло що завжди встигнуть продати. Тобто лонг будь-яких монет з топу до бітка оправданий.

Ну, загон в процессе. Киты агитируют заскакивать в уходящий поезд, который готовы пустить под откос.

Michael Novogratz
@novogratz
Exciting day for $btc. I want to point out that we aren’t even at the years highs. This rally is just starting. Don’t miss the bus.


TheCoinKing
@TheCoinKing1980
Replying to @novogratz
I want to point out you will sell at $12k and rebuy at $4500 like last time


Michael Novogratz
@novogratz
Replying to @TheCoinKing1980
This time I’m a hodler. The macro tailwind and new adoption are game changers.


monero is the Real bitcoin
@cryptodiesel22
Replying to @novogratz and @TheCoinKing1980
You said coronavirus wouldnt impact stocks on cnbc in feb

Я не знаю на чому основана віра Зебри в ходл ТОПових шіткоїнів, ... але кит Michael Novogratz точно може на моменті почувати себе спокійно, він прикупив 500к бітків у муд*ка Роджера Вера, коли ще ціна не ходила до 3к, а стосовно "кита" Роджера, ситуація із розміром блоку бітка відомо чим закінчилася, от він в підсумку влошився своїм профітом на дідові в "справжній біткоїн" BCH :roll:
... +найбільший обговорювані заяви на цьому тижні були від риби-кита Paul Tudor, який агітував за біткоїн на противагу нинішньому ризику великої інфляції фіатних грошей :roll:
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1845184618471848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5371, 5372, 5373
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
53725 188662433
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 23:16
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1553669
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48032
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.