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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:15
Рост должен закончится эпичным пампом, когда цена будет расти по 100$ в минуту. Так было в декабре 2017 и летом 2019. Тогда и конец загона.
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:48
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфир так тужится на подскоках битка,что у меня такое впечатление,что он вот-вот обоср...ся.Так и вижу его невинные глазки выражающие....ну как же так,вон оно как...ну,не получается у меня,прости хозяин
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Додано: Суб 09 тра, 2020 21:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я подозреваю, что Козак пошел ва-банк и вкинул все личные сбережения на барабан. И его... ликвидировало.
Шорт - без стопов это самоубийство.
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:40
Ну у каждого своя тактика.Я только что поиграл фьючами на банане - как бы понравилось.Но поймал себя на мысли. что ты всё равно на крючке у биржи. также как и со стопом.Т е ты открыт к убытку.А без стопа можно пересидеть просадку.Ну понятно, что это должно быть в меру без фанатизма, лучше зафиксировать убыток и пустить средства на новые сделки.Но всё же. тут всё зависит только от себя самого.А сейчас вообще рынок непредсказуем.Версия 1 - поход ещё трошки выше.Версия 2 - начало коррекции уже.
Может кому пригодится мой неоднократный опыт в похожих ситуациях.Часто бывает, что непонятно где мы находимся, то ли в 4й волне и предстоит ещё финальная 5я.То ли 5я уже была и пошла уже потихоньку коррекция.Нужно смотреть на график, и если чётко видно что была хотя бы укороченная типа 5я волна. то очень вероятно что это она и есть(90%).Я в предполагаемой 4й пару раз очень неудачно заскакивал, а это уже был спуск вниз Кстати, счас очень похоже...
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Без стопов можно только покупать монеты и сидеть в них до лучших времен.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:57
Та ну да...Мало того что биржа видит Ваш шорт,его величину,так Вы еще стопами,указываете бирже его "глубину",что равнозначно выйти где нибудь посредине улицы в гопническом квартале среди ночи-расставить руки и дико орать-вот он я,ну что,хотите меня "чпокнуть"?? И "чпокнут",что Вы думаете...и посоветуют непременно в будующем ставить стопы-потому что крипторынок-рынок с высоким риском Один вон уже доорался,даже бе стопов-теперь неизвестно где....Со стопами-"насилие" закончилось бы гораздо быстрее и мягче...Вы это имели ввиду??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Нед 10 тра, 2020 01:34
шорт біткоїна треба зробити нелегальним
... а якщо серйозно, імхо, шорт тільки зі стопами, консолідацію у вузькому ціновому діапазоні я особисто торгував максимум іх плечем х10, в інших випадках зазвичай користую х2,
... народ пише про тактику "лєсенка", але я не розумію навіщо було лізти без стопа не маючи достатньої впевненості в подальшому руху ціни, а потім вимушено йти на мутний добір позиції, якщо навіть при протиречивій невизначеності консолідації можна було просто захеджити шорт до лонгу, відстопитися, але залишитися із профітними квитками в сторону руху ціни позиції
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
Додано: Нед 10 тра, 2020 01:43
Зебра взяв за маяк для локального тренду Козака, а по Максу можна вангувати глобальний тренд, поки не капітулює із своїм ходлом ХРиПлого з якихось давніх хаїв, до того часу ніякого туземуну
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
Додано: Нед 10 тра, 2020 01:56
Я не знаю на чому основана віра Зебри в ходл ТОПових шіткоїнів, ... але кит Michael Novogratz точно може на моменті почувати себе спокійно, він прикупив 500к бітків у муд*ка Роджера Вера, коли ще ціна не ходила до 3к, а стосовно "кита" Роджера, ситуація із розміром блоку бітка відомо чим закінчилася, от він в підсумку влошився своїм профітом на дідові в "справжній біткоїн" BCH
... +найбільший обговорювані заяви на цьому тижні були від риби-кита Paul Tudor, який агітував за біткоїн на противагу нинішньому ризику великої інфляції фіатних грошей
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
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