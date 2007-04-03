Не исключено ни первое, ни второе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 02:36
Не исключено ни первое, ни второе.
Додано: Нед 10 тра, 2020 02:55
Новограц вообще интересный персонаж в отличие от многих фигурантов сцены с мессианскими комплексами. В крипте лишь несколько лет, но успел на пампе 2017 зафиксировать четверть ярда профита.
Додано: Нед 10 тра, 2020 03:26
Кто-то из китов решил зафиксировать много профита. Отличная красная свечка. Ликвидировано лонгистов на пол-ярда. Все проданное выкупил.
Додано: Нед 10 тра, 2020 03:50
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