TylerTruman_ написав:Я не знаю на чому основана віра Зебри в ходл ТОПових шіткоїнів, ... але кит Michael Novogratz точно може на моменті почувати себе спокійно, він прикупив 500к бітків у муд*ка Роджера Вера, коли ще ціна не ходила до 3к, а стосовно "кита" Роджера, ситуація із розміром блоку бітка відомо чим закінчилася, от він в підсумку влошився своїм профітом на дідові в "справжній біткоїн" BCH ... +найбільший обговорювані заяви на цьому тижні були від риби-кита Paul Tudor, який агітував за біткоїн на противагу нинішньому ризику великої інфляції фіатних грошей
Новограц вообще интересный персонаж в отличие от многих фигурантов сцены с мессианскими комплексами. В крипте лишь несколько лет, но успел на пампе 2017 зафиксировать четверть ярда профита.