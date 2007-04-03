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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1846184718481849

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 02:36

  Zebra написав:
  Витаха написав:Рост должен закончится эпичным пампом, когда цена будет расти по 100$ в минуту. Так было в декабре 2017 и летом 2019. Тогда и конец загона.

Все может закончиться и эпичным дампом, как с 10600, когда цена летела вниз на финише по $1000 в минуту)))

Не исключено ни первое, ни второе.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 02:55

  TylerTruman_ написав:Я не знаю на чому основана віра Зебри в ходл ТОПових шіткоїнів, ... але кит Michael Novogratz точно може на моменті почувати себе спокійно, він прикупив 500к бітків у муд*ка Роджера Вера, коли ще ціна не ходила до 3к, а стосовно "кита" Роджера, ситуація із розміром блоку бітка відомо чим закінчилася, от він в підсумку влошився своїм профітом на дідові в "справжній біткоїн" BCH :roll:
... +найбільший обговорювані заяви на цьому тижні були від риби-кита Paul Tudor, який агітував за біткоїн на противагу нинішньому ризику великої інфляції фіатних грошей :roll:

Новограц вообще интересный персонаж в отличие от многих фигурантов сцены с мессианскими комплексами. В крипте лишь несколько лет, но успел на пампе 2017 зафиксировать четверть ярда профита.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 03:26

Кто-то из китов решил зафиксировать много профита. Отличная красная свечка. Ликвидировано лонгистов на пол-ярда. Все проданное выкупил.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 03:50

  phantom_systems написав:Кто-то из китов решил зафиксировать много профита. Отличная красная свечка. Ликвидировано лонгистов на пол-ярда. Все проданное выкупил.


Ниправда! Дед-старпьор будит стоить 114к! :D
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 05:24

ждёмс кх на белой лошади...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 05:29

  phantom_systems написав:Кто-то из китов решил зафиксировать много профита. Отличная красная свечка. Ликвидировано лонгистов на пол-ярда. Все проданное выкупил.

аналогично, ешо знать бы где остановка https://www.youtube.com/watch?v=1hxU-SLjwKw :lol:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 05:47

  чик написав:
  phantom_systems написав:Кто-то из китов решил зафиксировать много профита. Отличная красная свечка. Ликвидировано лонгистов на пол-ярда. Все проданное выкупил.

аналогично, ешо знать бы где остановка https://www.youtube.com/watch?v=1hxU-SLjwKw :lol:

Первая планируемая остановка на 7,7-7,8к.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 06:05

  Vitaka написав:
  чик написав:
  phantom_systems написав:Кто-то из китов решил зафиксировать много профита. Отличная красная свечка. Ликвидировано лонгистов на пол-ярда. Все проданное выкупил.

аналогично, ешо знать бы где остановка https://www.youtube.com/watch?v=1hxU-SLjwKw :lol:

Первая планируемая остановка на 7,7-7,8к.

Это было бы слишком просто. Ждем продолжение банкета.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 06:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

phantom_systems, я написал "планируемая". Это не значит, что с текущих не может быть продолжения банкета, да хотя бы к 9...9,2к.
Всё это условности и вероятности.
Vitaka
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