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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1847184818491850

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 08:50

  OptiX написав:Козак дождался?) Закрылся?

Козака ликвидировало и полилось. Классика. На таких дон кихотах и держится рынок.

P.S. Шорт без риска 10 штучек эфира от 203 сработал ордер по 190. Профит 130 долларов.

Это я называю скальпинг, а не то шо делал Козак. По копеечке и за месяц стабильно можно иметь от $1000.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А тезер тем временем еще печатают. Уже почти 8.5 млрд штучек. Значит еще не конец.

https://stablecoinstats.com/
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:52

Да уж... Нельзя быть жадным. Ну ОК, позовите когда снова 10ку пробьем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:44

  Vitaka написав:phantom_systems, я написал "планируемая". Это не значит, что с текущих не может быть продолжения банкета, да хотя бы к 9...9,2к.
Всё это условности и вероятности.

ринок в очікуванні чуда :)
всіх з наступаючим, happy халвєц!

п.с. по MACD на денному ТФ топові шіткоїни у ведмежатніку, а в діда тест ...
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
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