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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 08:50
OptiX написав:
Козак дождался?) Закрылся?
Козака ликвидировало и полилось. Классика. На таких дон кихотах и держится рынок.
P.S. Шорт без риска 10 штучек эфира от 203 сработал ордер по 190. Профит 130 долларов.
Это я называю скальпинг, а не то шо делал Козак. По копеечке и за месяц стабильно можно иметь от $1000.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 09:00
А тезер тем временем еще печатают. Уже почти 8.5 млрд штучек. Значит еще не конец.https://stablecoinstats.com/
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Додано: Нед 10 тра, 2020 09:52
Да уж... Нельзя быть жадным. Ну ОК, позовите когда снова 10ку пробьем.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:44
Vitaka написав:phantom_systems
, я написал "планируемая". Это не значит, что с текущих не может быть продолжения банкета, да хотя бы к 9...9,2к.
Всё это условности и вероятности.
ринок в очікуванні чуда
всіх з наступаючим, happy халвєц!
п.с. по MACD на денному ТФ топові шіткоїни у ведмежатніку, а в діда тест ...
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
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