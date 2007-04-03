Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 08:50
OptiX написав:
Козак дождался?) Закрылся?
Козака ликвидировало и полилось. Классика. На таких дон кихотах и держится рынок.
P.S. Шорт без риска 10 штучек эфира от 203 сработал ордер по 190. Профит 130 долларов.
Это я называю скальпинг, а не то шо делал Козак. По копеечке и за месяц стабильно можно иметь от $1000.
Zebra
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Додано: Нед 10 тра, 2020 09:00
А тезер тем временем еще печатают. Уже почти 8.5 млрд штучек. Значит еще не конец.
https://stablecoinstats.com/
Zebra
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Додано: Нед 10 тра, 2020 09:52
Да уж... Нельзя быть жадным. Ну ОК, позовите когда снова 10ку пробьем.
airmax78
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:44
Vitaka написав: phantom_systems
, я написал "планируемая". Это не значит, что с текущих не может быть продолжения банкета, да хотя бы к 9...9,2к.
Всё это условности и вероятности.
ринок в очікуванні чуда
всіх з наступаючим, happy халвєц!
п.с. по MACD на денному ТФ топові шіткоїни у ведмежатніку, а в діда тест ...
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:20
сьогодні трохи висадили пасажирів на криптоскамі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:24
Хорошо так протрусили "муку" с ложным пробоем до 8100...То то все обделались...Я вообще среагировать не успел,часть шортов только утром закрыл вручную,естественно с хорошей потерей заработка.Нужно было лимитники ставить на покупку,никак не ожидал такой просадки.Ну что теперь,идем на ближайшую 7700 или все же back на 9400 и 10400??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-
https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:06
osafly написав:
Хорошо так протрусили "муку" с ложным пробоем до 8100...То то все обделались...Я вообще среагировать не успел,часть шортов только утром закрыл вручную,естественно с хорошей потерей заработка.Нужно было лимитники ставить на покупку,никак не ожидал такой просадки.Ну что теперь,идем на ближайшую 7700 или все же back на 9400 и 10400??
7700 уже врятли, скорее возврат выше 9000
ну печатают Тезер, куда его девать то
Zebra
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:07
Ух ты, Тезера уже 180 млн штук напечатали за сутки.
Фактически капитализация рипла. Зачем тогда нужен этот централизованный скам, если есть тезер якобы обеспеченный реальными долларами? Чем обеспечен рипл? С такими темпами до конца мая его будет 10 млрд штук.
Zebra
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