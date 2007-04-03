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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1847184818491850

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 152
1) дно вже було пройдено
25%
38
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 08:50

  OptiX написав:Козак дождался?) Закрылся?

Козака ликвидировало и полилось. Классика. На таких дон кихотах и держится рынок.

P.S. Шорт без риска 10 штучек эфира от 203 сработал ордер по 190. Профит 130 долларов.

Это я называю скальпинг, а не то шо делал Козак. По копеечке и за месяц стабильно можно иметь от $1000.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А тезер тем временем еще печатают. Уже почти 8.5 млрд штучек. Значит еще не конец.

https://stablecoinstats.com/
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:52

Да уж... Нельзя быть жадным. Ну ОК, позовите когда снова 10ку пробьем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:44

  Vitaka написав:phantom_systems, я написал "планируемая". Это не значит, что с текущих не может быть продолжения банкета, да хотя бы к 9...9,2к.
Всё это условности и вероятности.

ринок в очікуванні чуда :)
всіх з наступаючим, happy халвєц!

п.с. по MACD на денному ТФ топові шіткоїни у ведмежатніку, а в діда тест ...
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

сьогодні трохи висадили пасажирів на криптоскамі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хорошо так протрусили "муку" с ложным пробоем до 8100...То то все обделались...Я вообще среагировать не успел,часть шортов только утром закрыл вручную,естественно с хорошей потерей заработка.Нужно было лимитники ставить на покупку,никак не ожидал такой просадки.Ну что теперь,идем на ближайшую 7700 или все же back на 9400 и 10400??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:06

  osafly написав:Хорошо так протрусили "муку" с ложным пробоем до 8100...То то все обделались...Я вообще среагировать не успел,часть шортов только утром закрыл вручную,естественно с хорошей потерей заработка.Нужно было лимитники ставить на покупку,никак не ожидал такой просадки.Ну что теперь,идем на ближайшую 7700 или все же back на 9400 и 10400??

7700 уже врятли, скорее возврат выше 9000

ну печатают Тезер, куда его девать то
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ух ты, Тезера уже 180 млн штук напечатали за сутки.

Фактически капитализация рипла. Зачем тогда нужен этот централизованный скам, если есть тезер якобы обеспеченный реальными долларами? Чем обеспечен рипл?

С такими темпами до конца мая его будет 10 млрд штук.
Zebra
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  #<1 ... 1847184818491850
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