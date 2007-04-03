Хорошо так протрусили "муку" с ложным пробоем до 8100...То то все обделались...Я вообще среагировать не успел,часть шортов только утром закрыл вручную,естественно с хорошей потерей заработка.Нужно было лимитники ставить на покупку,никак не ожидал такой просадки.Ну что теперь,идем на ближайшую 7700 или все же back на 9400 и 10400??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly написав:Хорошо так протрусили "муку" с ложным пробоем до 8100...То то все обделались...Я вообще среагировать не успел,часть шортов только утром закрыл вручную,естественно с хорошей потерей заработка.Нужно было лимитники ставить на покупку,никак не ожидал такой просадки.Ну что теперь,идем на ближайшую 7700 или все же back на 9400 и 10400??
osafly написав:Я вообще среагировать не успел,часть шортов только утром закрыл вручную,естественно с хорошей потерей заработка.Нужно было лимитники ставить на покупку,никак не ожидал такой просадки.Ну что теперь,идем на ближайшую 7700 или все же back на 9400 и 10400??
Дед 2 дня болтался между 9к5 и 10к, явно что-то назревало. Снял почти все ордеры накануне. Просадку поймал вручную на 8200-8300. Лонгистов высадили, теперь шортистов будут стричь. Тезер продолжают печатать, так что халвинговый загон продолжается. Ночью был тест-драйв того, чем он закончится
Тизера реально 8.5млрд-теперь может быть все с точностью да наоборот,+1.5-2К за день,после флэт-вбросы и разговоры что хеш рейт падает,майнеры отключают асики,все пропало,биток упадет-набор шортистов и еще рывок в гору,ну и только потом "падение у бездну",а может и без второй части балета...Но 20К-точно не будет...Хомяки пообтрепались,все в дырах и латках.Неужели будут те,кто будет брать выше 10-ти??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos