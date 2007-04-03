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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:59
osafly написав:
Но 20К-точно не будет...Хомяки пообтрепались,все в дырах и латках.Неужели будут те,кто будет брать выше 10-ти??
Сейчас 20к скорее всего не будет, но по 10к брать будут, можно не сомневаться.
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phantom_systems
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Додано: Нед 10 тра, 2020 18:03
phantom_systems написав:
Снял почти все ордеры накануне. Просадку поймал вручную на 8200-8300. Лонгистов высадили, теперь шортистов будут стричь.
А я лошара,в 1.30 зашел,посмотрел-все спокойно...и спать лег.Как всегда,все веселье начинается в периоды с 2.30 до 4 утра по нашему времени,хоть будильник заводи на 3.00.Какого фига лимитники не поставил-не знаю...Я даже и уровни не смотрел-думал рано еще.Но крипторынок-это уникальный рынок,утром можо проснуться либо с +50%,либо с -50 или маржинколом.В итоге %60 потенциального прибутку потерял...вернее-проспал.Будет наука и урок.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Нед 10 тра, 2020 18:19
osafly написав: phantom_systems написав:
Снял почти все ордеры накануне. Просадку поймал вручную на 8200-8300. Лонгистов высадили, теперь шортистов будут стричь.
А я лошара,в 1.30 зашел,посмотрел-все спокойно...и спать лег.Как всегда,все веселье начинается в периоды с 2.30 до 4 утра по нашему времени,хоть будильник заводи на 3.00.Какого фига лимитники не поставил-не знаю...Я даже и уровни не смотрел-думал рано еще.Но крипторынок-это уникальный рынок,утром можо проснуться либо с +50%,либо с -50 или маржинколом.В итоге %60 потенциального прибутку потерял...вернее-проспал.Будет наука и урок.
Не жадничайте. Ещё не известно в какую сторону качнут.
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Vitaka
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