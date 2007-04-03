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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1848184918501851

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:59

  osafly написав:Но 20К-точно не будет...Хомяки пообтрепались,все в дырах и латках.Неужели будут те,кто будет брать выше 10-ти??

Сейчас 20к скорее всего не будет, но по 10к брать будут, можно не сомневаться.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:03

  phantom_systems написав: Снял почти все ордеры накануне. Просадку поймал вручную на 8200-8300. Лонгистов высадили, теперь шортистов будут стричь.

А я лошара,в 1.30 зашел,посмотрел-все спокойно...и спать лег.Как всегда,все веселье начинается в периоды с 2.30 до 4 утра по нашему времени,хоть будильник заводи на 3.00.Какого фига лимитники не поставил-не знаю...Я даже и уровни не смотрел-думал рано еще.Но крипторынок-это уникальный рынок,утром можо проснуться либо с +50%,либо с -50 или маржинколом.В итоге %60 потенциального прибутку потерял...вернее-проспал.Будет наука и урок.
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osafly
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:19

  osafly написав:
  phantom_systems написав: Снял почти все ордеры накануне. Просадку поймал вручную на 8200-8300. Лонгистов высадили, теперь шортистов будут стричь.

А я лошара,в 1.30 зашел,посмотрел-все спокойно...и спать лег.Как всегда,все веселье начинается в периоды с 2.30 до 4 утра по нашему времени,хоть будильник заводи на 3.00.Какого фига лимитники не поставил-не знаю...Я даже и уровни не смотрел-думал рано еще.Но крипторынок-это уникальный рынок,утром можо проснуться либо с +50%,либо с -50 или маржинколом.В итоге %60 потенциального прибутку потерял...вернее-проспал.Будет наука и урок.

Не жадничайте. Ещё не известно в какую сторону качнут.
Vitaka
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  #<1 ... 1848184918501851
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