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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1849185018511852

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:13

  Vitaka написав:
У альтов на кроссе к битке стоят краны многоходовые. Они ими крутят, шо цыган солнцем.
Ну их в ж...у.


По Фибе-четко отрабатывают..То что росло выше рынка,то и брал..С XTZ по началу промашка вышла,потом выровнял позицию...Остальное,брал четко по линиям тренда +- центы какие то...Все нужно смотреть.ZRX в этом плане-преподал конкретный урок,что значит памп и как график идет в ж.. если кому то захотелось надуть шарик...Нужно никогда об этом не забывать на альте,особенно второсортной,из 3-4 десятка.
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osafly
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:30

  osafly написав:
  phantom_systems написав: Снял почти все ордеры накануне. Просадку поймал вручную на 8200-8300. Лонгистов высадили, теперь шортистов будут стричь.

А я лошара,в 1.30 зашел,посмотрел-все спокойно...и спать лег.Как всегда,все веселье начинается в периоды с 2.30 до 4 утра по нашему времени,хоть будильник заводи на 3.00.Какого фига лимитники не поставил-не знаю...Я даже и уровни не смотрел-думал рано еще.Но крипторынок-это уникальный рынок,утром можо проснуться либо с +50%,либо с -50 или маржинколом.В итоге %60 потенциального прибутку потерял...вернее-проспал.Будет наука и урок.


На бинанс фьючерс немного биткеша было.Отрегилировал ликвидацию на 218,4.Сквиз достал до 219 ровно.Как говорит Зебра - требую медаль за ювелирку :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:35

  phantom_systems написав:
  osafly написав:Но 20К-точно не будет...Хомяки пообтрепались,все в дырах и латках.Неужели будут те,кто будет брать выше 10-ти??

Сейчас 20к скорее всего не будет, но по 10к брать будут, можно не сомневаться.

Есть очень вероятный сценарий против основного с дальнейшим падением.Он состоит в пробое трендовой от 20К.Т о толпа поверит в дальнейший рост и будет покупать.Могут дотянуть до 11-14.Как то случившееся ночью очень недостаточно для предхалвинговой авантюры - мало и просто.Да и объём явно ещё не слит.Да и кто теперь станет покупать.Чтоб покупали нужно опять пойти уверенно вверх.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:49

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:
  osafly написав:Но 20К-точно не будет...Хомяки пообтрепались,все в дырах и латках.Неужели будут те,кто будет брать выше 10-ти??

Сейчас 20к скорее всего не будет, но по 10к брать будут, можно не сомневаться.

Есть очень вероятный сценарий против основного с дальнейшим падением.Он состоит в пробое трендовой от 20К.Т о толпа поверит в дальнейший рост и будет покупать.Могут дотянуть до 11-14.Как то случившееся ночью очень недостаточно для предхалвинговой авантюры - мало и просто.Да и объём явно ещё не слит.Да и кто теперь станет покупать.Чтоб покупали нужно опять пойти уверенно вверх.

Лонгистов сегодня изрядно проредили, а хомяки и дальше ждут туземуна. Ну, хотя бы 12к как прошлым летом. Теперь рост рисовать стало гораздо проще.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:08

  osafly написав:
  Vitaka написав:
У альтов на кроссе к битке стоят краны многоходовые. Они ими крутят, шо цыган солнцем.
Ну их в ж...у.


По Фибе-четко отрабатывают..То что росло выше рынка,то и брал..С XTZ по началу промашка вышла,потом выровнял позицию...Остальное,брал четко по линиям тренда +- центы какие то...Все нужно смотреть.ZRX в этом плане-преподал конкретный урок,что значит памп и как график идет в ж.. если кому то захотелось надуть шарик...Нужно никогда об этом не забывать на альте,особенно второсортной,из 3-4 десятка.

Да, ZRX исскуственно пампили.
Когда биток пролили на 8100, а эфир на 180 сегодня, то ZRX потом отрос до тех же цен, откуда и упал, но потом видимо авторы пампа поняли, что дальше монету на фоне общего падения брать никто не будет и аккуратно слились.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С такой капитализацией Тезера сейчас любую монету могут пампануть х10-100.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кучинелли, а если сливов было два?
Первая фиксация на 9,5к, потом факел (засадка в рОкету) к 10к и сейчас вторая фиксация.
В сумме не так уж и мало получается.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:50

  Zebra написав:С такой капитализацией Тезера сейчас любую монету могут пампануть х10-100.


  Zebra написав:Да, ZRX исскуственно пампили.
Когда биток пролили на 8100, а эфир на 180 сегодня, то ZRX потом отрос до тех же цен, откуда и упал, но потом видимо авторы пампа поняли, что дальше монету на фоне общего падения брать никто не будет и аккуратно слились.


Вот и я о чем..Так это по ZRX маржиналки нет на том же Бинансе,да и наверное нигде на другой бирже из Топ тоже...Просто лень смотреть.Но вот так к примеру смоделировать ситуацию на том же TRX(для сравнения)..Падал до 0.008..ну в среднем..Ты купил,додержал по уровню до 0.019-0.02..Слил..Рынок во флете..Следующая цель 0.023(не должен вроде расти) Входишь в шорт,а он х...як..и 0.05-0.06 за два дня..Даже глазом не успеешь моргнуть..И шорт не успеешь усреднить,или поседеешь...как Казак..Просадка на 30% как в его случае-покажется манной...Маржинкол гарантированный
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osafly
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пошла обратка...Во качают клоуны.Здается мне скоро будет такой же феерический взлет,как и падение ночью..Нехилый такой "вертоплет-расколбас", +- 1000 баксов.
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osafly
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:28

  osafly написав:Пошла обратка...Во качают клоуны.Здается мне скоро будет такой же феерический взлет,как и падение ночью..Нехилый такой "вертоплет-расколбас", +- 1000 баксов.

Когда вливают столько Тезера, торговать нужно очень осторожно.
Zebra
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