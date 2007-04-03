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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 21:13
Vitaka написав:
У альтов на кроссе к битке стоят краны многоходовые. Они ими крутят, шо цыган солнцем.
Ну их в ж...у.
По Фибе-четко отрабатывают..То что росло выше рынка,то и брал..С XTZ по началу промашка вышла,потом выровнял позицию...Остальное,брал четко по линиям тренда +- центы какие то...Все нужно смотреть.ZRX в этом плане-преподал конкретный урок,что значит памп и как график идет в ж.. если кому то захотелось надуть шарик...Нужно никогда об этом не забывать на альте,особенно второсортной,из 3-4 десятка.
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osafly
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:35
phantom_systems написав: osafly написав:
Но 20К-точно не будет...Хомяки пообтрепались,все в дырах и латках.Неужели будут те,кто будет брать выше 10-ти??
Сейчас 20к скорее всего не будет, но по 10к брать будут, можно не сомневаться.
Есть очень вероятный сценарий против основного с дальнейшим падением.Он состоит в пробое трендовой от 20К.Т о толпа поверит в дальнейший рост и будет покупать.Могут дотянуть до 11-14.Как то случившееся ночью очень недостаточно для предхалвинговой авантюры - мало и просто.Да и объём явно ещё не слит.Да и кто теперь станет покупать.Чтоб покупали нужно опять пойти уверенно вверх.
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Кучинелли
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:49
Кучинелли написав: phantom_systems написав: osafly написав:
Но 20К-точно не будет...Хомяки пообтрепались,все в дырах и латках.Неужели будут те,кто будет брать выше 10-ти??
Сейчас 20к скорее всего не будет, но по 10к брать будут, можно не сомневаться.
Есть очень вероятный сценарий против основного с дальнейшим падением.Он состоит в пробое трендовой от 20К.Т о толпа поверит в дальнейший рост и будет покупать.Могут дотянуть до 11-14.Как то случившееся ночью очень недостаточно для предхалвинговой авантюры - мало и просто.Да и объём явно ещё не слит.Да и кто теперь станет покупать.Чтоб покупали нужно опять пойти уверенно вверх.
Лонгистов сегодня изрядно проредили, а хомяки и дальше ждут туземуна. Ну, хотя бы 12к как прошлым летом. Теперь рост рисовать стало гораздо проще.
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phantom_systems
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:08
osafly написав: Vitaka написав:
У альтов на кроссе к битке стоят краны многоходовые. Они ими крутят, шо цыган солнцем.
Ну их в ж...у.
По Фибе-четко отрабатывают..То что росло выше рынка,то и брал..С XTZ по началу промашка вышла,потом выровнял позицию...Остальное,брал четко по линиям тренда +- центы какие то...Все нужно смотреть.ZRX в этом плане-преподал конкретный урок,что значит памп и как график идет в ж.. если кому то захотелось надуть шарик...Нужно никогда об этом не забывать на альте,особенно второсортной,из 3-4 десятка.
Да, ZRX исскуственно пампили.
Когда биток пролили на 8100, а эфир на 180 сегодня, то ZRX потом отрос до тех же цен, откуда и упал, но потом видимо авторы пампа поняли, что дальше монету на фоне общего падения брать никто не будет и аккуратно слились.
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Zebra
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:23
С такой капитализацией Тезера сейчас любую монету могут пампануть х10-100.
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Zebra
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:30
Кучинелли, а если сливов было два?
Первая фиксация на 9,5к, потом факел (засадка в рОкету) к 10к и сейчас вторая фиксация.
В сумме не так уж и мало получается.
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Vitaka
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:50
Zebra написав:
С такой капитализацией Тезера сейчас любую монету могут пампануть х10-100.
Zebra написав:
Да, ZRX исскуственно пампили.
Когда биток пролили на 8100, а эфир на 180 сегодня, то ZRX потом отрос до тех же цен, откуда и упал, но потом видимо авторы пампа поняли, что дальше монету на фоне общего падения брать никто не будет и аккуратно слились.
Вот и я о чем..Так это по ZRX маржиналки нет на том же Бинансе,да и наверное нигде на другой бирже из Топ тоже...Просто лень смотреть.Но вот так к примеру смоделировать ситуацию на том же TRX(для сравнения)..Падал до 0.008..ну в среднем..Ты купил,додержал по уровню до 0.019-0.02..Слил..Рынок во флете..Следующая цель 0.023(не должен вроде расти) Входишь в шорт,а он х...як..и 0.05-0.06 за два дня..Даже глазом не успеешь моргнуть..И шорт не успеешь усреднить,или поседеешь...как Казак..Просадка на 30% как в его случае-покажется манной...Маржинкол гарантированный
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osafly
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Додано: Нед 10 тра, 2020 23:07
Пошла обратка...Во качают клоуны.Здается мне скоро будет такой же феерический взлет,как и падение ночью..Нехилый такой "вертоплет-расколбас", +- 1000 баксов.
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osafly
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Додано: Нед 10 тра, 2020 23:28
osafly написав:
Пошла обратка...Во качают клоуны.Здается мне скоро будет такой же феерический взлет,как и падение ночью..Нехилый такой "вертоплет-расколбас", +- 1000 баксов.
Когда вливают столько Тезера, торговать нужно очень осторожно.
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Zebra
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