Додано: Нед 10 тра, 2020 22:50

Zebra написав: С такой капитализацией Тезера сейчас любую монету могут пампануть х10-100. С такой капитализацией Тезера сейчас любую монету могут пампануть х10-100.

Zebra написав: Да, ZRX исскуственно пампили.

Когда биток пролили на 8100, а эфир на 180 сегодня, то ZRX потом отрос до тех же цен, откуда и упал, но потом видимо авторы пампа поняли, что дальше монету на фоне общего падения брать никто не будет и аккуратно слились. Да, ZRX исскуственно пампили.Когда биток пролили на 8100, а эфир на 180 сегодня, то ZRX потом отрос до тех же цен, откуда и упал, но потом видимо авторы пампа поняли, что дальше монету на фоне общего падения брать никто не будет и аккуратно слились.

Вот и я о чем..Так это по ZRX маржиналки нет на том же Бинансе,да и наверное нигде на другой бирже из Топ тоже...Просто лень смотреть.Но вот так к примеру смоделировать ситуацию на том же TRX(для сравнения)..Падал до 0.008..ну в среднем..Ты купил,додержал по уровню до 0.019-0.02..Слил..Рынок во флете..Следующая цель 0.023(не должен вроде расти) Входишь в шорт,а он х...як..и 0.05-0.06 за два дня..Даже глазом не успеешь моргнуть..И шорт не успеешь усреднить,или поседеешь...как Казак..Просадка на 30% как в его случае-покажется манной...Маржинкол гарантированный