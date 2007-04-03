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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:10
По ВТС ликвидировано лонгов на $1,3 млрд
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:55
Свято наближаеться,свято наближаеться!!!Полетели!!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Остались считанные часы до халвинга.
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