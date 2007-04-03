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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1850185118521853

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:10

По ВТС ликвидировано лонгов на $1,3 млрд

Как-то так:
https://beincrypto.ru/bitcoin-perezhil- ... u-13-mlrd/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:55

Свято наближаеться,свято наближаеться!!!Полетели!!

Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Остались считанные часы до халвинга.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:22

  Zebra написав:Остались считанные часы до халвинга.

На 1h и 6h графиках рисуют восходящий канал. Если закрепятся в районе 9,3к могут погнать третью волну вверх.
Vitaka
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  #<1 ... 1850185118521853
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