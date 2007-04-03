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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:10
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Vitaka
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:55
Свято наближаеться,свято наближаеться!!!Полетели!!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:45
Остались считанные часы до халвинга.
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Zebra
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:22
Zebra написав:
Остались считанные часы до халвинга.
На 1h и 6h графиках рисуют восходящий канал. Если закрепятся в районе 9,3к могут погнать третью волну вверх.
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Vitaka
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Додано: Пон 11 тра, 2020 18:31
greenozon написав:
агооооооооооооов КХ
що там??
розділи до трусів чи гірше?
Всім привіт!
Живий! Закрився с плюсом в цілому. Лише по бітку зафіксував невеличкий збиток. Торгую.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:17
Козак-характерник
УРААААААААА! КХ живий!
welcome back!
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greenozon
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:46
чик написав:
ждёмс кх на белой лошади...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:40
Козак-характерник написав: greenozon написав:
агооооооооооооов КХ
що там??
розділи до трусів чи гірше?
Всім привіт!
Живий! Закрився с плюсом в цілому. Лише по бітку зафіксував невеличкий збиток. Торгую.
А я шорт с плечем 1000х на 10к открыл, уже миллионером стал
Чего ж тогда пропал когда запампили биток?
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Zebra
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1
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:50
Zebra написав:
Чего ж тогда пропал когда запампили биток?
Трохи зайнятий був.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 тра, 2020 21:04
Козак-характерник написав: greenozon написав:
агооооооооооооов КХ
що там??
розділи до трусів чи гірше?
Всім привіт!
Живий! Закрився с плюсом в цілому. Лише по бітку зафіксував невеличкий збиток. Торгую.
Скрін з банану в студію, де видно що закрив 100 кефірів та скільки там бітків...
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OptiX
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