RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1850185118521853

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:10

По ВТС ликвидировано лонгов на $1,3 млрд

Как-то так:
https://beincrypto.ru/bitcoin-perezhil- ... u-13-mlrd/
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1681
З нами з: 15.10.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:55

Свято наближаеться,свято наближаеться!!!Полетели!!

Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 438
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Остались считанные часы до халвинга.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 21.09.12
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:22

  Zebra написав:Остались считанные часы до халвинга.

На 1h и 6h графиках рисуют восходящий канал. Если закрепятся в районе 9,3к могут погнать третью волну вверх.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1681
З нами з: 15.10.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:31

  greenozon написав:агооооооооооооов КХ

що там??

розділи до трусів чи гірше? :mrgreen:

Всім привіт! :D Живий! Закрився с плюсом в цілому. Лише по бітку зафіксував невеличкий збиток. Торгую. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28392
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:17

Козак-характерник


УРААААААААА! КХ живий!
welcome back! :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8333
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:46

  чик написав:ждёмс кх на белой лошади...

Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28392
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:40

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:агооооооооооооов КХ

що там??

розділи до трусів чи гірше? :mrgreen:

Всім привіт! :D Живий! Закрився с плюсом в цілому. Лише по бітку зафіксував невеличкий збиток. Торгую. :)

А я шорт с плечем 1000х на 10к открыл, уже миллионером стал :lol:

Чего ж тогда пропал когда запампили биток?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 21.09.12
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:50

  Zebra написав:Чего ж тогда пропал когда запампили биток?

Трохи зайнятий був.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28392
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:04

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:агооооооооооооов КХ

що там??

розділи до трусів чи гірше? :mrgreen:

Всім привіт! :D Живий! Закрився с плюсом в цілому. Лише по бітку зафіксував невеличкий збиток. Торгую. :)

Скрін з банану в студію, де видно що закрив 100 кефірів та скільки там бітків...
OptiX
 
Повідомлень: 124
З нами з: 13.09.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1850185118521853
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, OptiX, холява і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5381, 5382, 5383
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
53829 188700103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 21:10
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1554184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron