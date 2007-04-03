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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:21
всі пам'ятають чим закінчився памп BCH, коли виник форк сатоші віжн? та ж сама реакція ринку на поточний халвінг діда?
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:57
Натягнув очко маніпулю на голову.
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:20
Я ж не примушую мені вірити... Ви мене вже до того поховали... Викладу скрін, скажете, що підробка. Тут ніхто нікому нічого не винен. Жітільменам прийнято вірити на слово!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:26
Не раз замечал диаметрально противоположное количество лонгов и шортов на Битфинеске и Битмексе против Бинанса. Прямо вот как сейчас на этом фото. Например на Битфинексе и Бимексе лонгов 70-80%, то на Бинансе 20-30%. И наоборот тоже видел. На первых двух подавляющее количество шортов (те же 70-80%), а на Банансе все в лонгах. Не какие-нибудь там 60 на 40, а именно вот так вот - просто полная противоположность. Чем можно пояснить такую сумасшедшую противофазу?
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Поздравляю всех с халвингом
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:36
Точно!
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:19
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:30
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:37
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:48
И что теперь?? Превратится в карету,или в тыкву??А хомяки в белых мышей и разбегутся по углам как тараканы.Казака назначим Золушкой Он пашет не покладая рук. Воха,без обид
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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