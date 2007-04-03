RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1852185318541855>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:21

всі пам'ятають чим закінчився памп BCH, коли виник форк сатоші віжн? та ж сама реакція ринку на поточний халвінг діда?
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 880
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:57

  OptiX написав:
  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:агооооооооооооов КХ

що там??

розділи до трусів чи гірше? :mrgreen:

Всім привіт! :D Живий! Закрився с плюсом в цілому. Лише по бітку зафіксував невеличкий збиток. Торгую. :)

Скрін з банану в студію, де видно що закрив 100 кефірів та скільки там бітків...

Натягнув очко маніпулю на голову.
airmax78
 
Повідомлень: 34382
З нами з: 25.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 4009 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:20

  OptiX написав:Скрін з банану в студію, де видно що закрив 100 кефірів та скільки там бітків...

Я ж не примушую мені вірити... :) Ви мене вже до того поховали... :) Викладу скрін, скажете, що підробка. Тут ніхто нікому нічого не винен. Жітільменам прийнято вірити на слово! :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28394
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:26

Зображення
Не раз замечал диаметрально противоположное количество лонгов и шортов на Битфинеске и Битмексе против Бинанса. Прямо вот как сейчас на этом фото. Например на Битфинексе и Бимексе лонгов 70-80%, то на Бинансе 20-30%. И наоборот тоже видел. На первых двух подавляющее количество шортов (те же 70-80%), а на Банансе все в лонгах. Не какие-нибудь там 60 на 40, а именно вот так вот - просто полная противоположность. Чем можно пояснить такую сумасшедшую противофазу?
sleazy
 
Повідомлень: 406
З нами з: 24.05.11
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Поздравляю всех с халвингом
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8357
З нами з: 21.09.12
Подякував: 825 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:36

  Zebra написав:Поздравляю всех с халвингом

Точно!
https://www.blockchain.com/btc/block/000000000000000000024bead8df69990852c202db0e0097c1a12ea637d7e96d
sleazy
 
Повідомлень: 406
З нами з: 24.05.11
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:19

  sleazy написав: Чем можно пояснить такую сумасшедшую противофазу?

маніпуляції статистикою.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28394
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:30

  Zebra написав:Поздравляю всех с халвингом

Таки да. Теперь блоки раз в полчаса находятся.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:37

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Поздравляю всех с халвингом

Таки да. Теперь блоки раз в полчаса находятся.

А что это я смотрю размер блоков по 1.5 мб?

Вроде ж как лимит 1 мб, или на это уже забили?

Кстати Тезера еще +100 млн за сутки
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8357
З нами з: 21.09.12
Подякував: 825 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:48

  Zebra написав:Поздравляю всех с халвингом


И что теперь?? Превратится в карету,или в тыкву??А хомяки в белых мышей и разбегутся по углам как тараканы.Казака назначим Золушкой :lol: Он пашет не покладая рук. Воха,без обид :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1852185318541855>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5382, 5383, 5384
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
53835 188704435
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 00:00
Миша-клиент
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1554232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18877)
11.05.2020 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.