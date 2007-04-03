Теперь останутся те майнеры для кого награда 6,25 биткоина за блок рентабельна. Остальные должны отвалиться.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:50
Теперь останутся те майнеры для кого награда 6,25 биткоина за блок рентабельна. Остальные должны отвалиться.
Додано: Вів 12 тра, 2020 00:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А кому Битамйн будет старое барахло втюхивать,которое уценяют чуть ли не кожен місяць и новое железо??Все эти факторы в куче с Тизером,дают основания полагать,что будут еще делать хорошую мину битку при плохой игре,или как Казак говорит-делать стояк деду в самом ближайшем будующем.До осени еще есть время..а после кризис..Потом-хоть виагра,хоть ху...гра-уже ничего не поможет,разве что сердечный приступ может хватить и обвал на 3тыс..который и так,скорее всего будет с длительной зоной накопления в несколько месяцев.Может и не на 3,но в районе 4-5.5К точно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 12 тра, 2020 00:06
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|