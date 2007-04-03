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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:50
osafly написав: Zebra написав:
Поздравляю всех с халвингом
И что теперь?? Превратится в карету,или в тыкву??А хомяки в белых мышей и разбегутся по углам как тараканы.Казака назначим Золушкой
Он пашет не покладая рук. Воха,без обид
Теперь останутся те майнеры для кого награда 6,25 биткоина за блок рентабельна. Остальные должны отвалиться.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:00
А кому Битамйн будет старое барахло втюхивать,которое уценяют чуть ли не кожен місяць и новое железо??Все эти факторы в куче с Тизером,дают основания полагать,что будут еще делать хорошую мину битку при плохой игре,или как Казак говорит-делать стояк деду в самом ближайшем будующем.До осени еще есть время..а после кризис..Потом-хоть виагра,хоть ху...гра-уже ничего не поможет,разве что сердечный приступ может хватить и обвал на 3тыс..который и так,скорее всего будет с длительной зоной накопления в несколько месяцев.Может и не на 3,но в районе 4-5.5К точно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:06
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Поздравляю всех с халвингом
Таки да. Теперь блоки раз в полчаса находятся.
А что это я смотрю размер блоков по 1.5 мб?
Вроде ж как лимит 1 мб, или на это уже забили?
Кстати Тезера еще +100 млн за сутки
In 2017, Bitcoin’s block size limit was replaced by a block weight limit of 4 million “weight units.” This changed how data in blocks is “counted”: some data weighs more than other data. Perhaps more importantly, it also represented an effective block size limit increase: Bitcoin blocks now have a theoretical maximum size of 4 megabytes and a more realistic maximum size of 2 megabytes. The exact size depends on the types of transactions included.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 01:27
Zebra написав:
Поздравляю всех с халвингом
Happy халвєц!
Китайським майнерам капут!
Амінь!
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
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