Теперь останутся те майнеры для кого награда 6,25 биткоина за блок рентабельна. Остальные должны отвалиться.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:50
Теперь останутся те майнеры для кого награда 6,25 биткоина за блок рентабельна. Остальные должны отвалиться.
Додано: Вів 12 тра, 2020 00:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А кому Битамйн будет старое барахло втюхивать,которое уценяют чуть ли не кожен місяць и новое железо??Все эти факторы в куче с Тизером,дают основания полагать,что будут еще делать хорошую мину битку при плохой игре,или как Казак говорит-делать стояк деду в самом ближайшем будующем.До осени еще есть время..а после кризис..Потом-хоть виагра,хоть ху...гра-уже ничего не поможет,разве что сердечный приступ может хватить и обвал на 3тыс..который и так,скорее всего будет с длительной зоной накопления в несколько месяцев.Может и не на 3,но в районе 4-5.5К точно.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:06
Додано: Вів 12 тра, 2020 01:27
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:35
Можно размышлять много и по разному.Но что выбрать из массы возможных прогнозов.Лучше выбрать то, что противоречит настроениям массы-толпы.И тогда получится, что сейчас толпа хочет падения битка до...сколько там кому не жалко 1-2-3-4-5-6 куе.И внимание, важно, для того, чтобы прикупить биток перед очередным последующим параболическим ростом.Угу...так оно и случится.Абсолютно понятно. что оно на самом деле совсем так не случится.Я не знаю. как будет, также как и никто (ну кроме Зебры разве что как обычно )не знает.Но знаю одно точно - оно будет не так как ожидает большинство.С одной стороны крипта никому не нужная ерунда.С другой это уже признанный в мире актив.и это не отрицать.Тогда 21лимон битков не хватит даже по 1 монете на всех миллионеров, не говоря уже о потерянных и т д.Эти мысли вспомнились на фоне вынужденной эмиссии фиата.Как будет с монетами с неограниченной эмиссией не знаю, всякие там сжигания не в счёт, а вот биток и даже форки его ценность вряд ли потеряют.Да. цену пошатают, это положено, но по дешёвке мне кажется поезд уже ушёл.
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:49
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:14
Конечно.У BSV и BTG могут оказаться проблемы, не позволящие стать желаемым активом.В биткеш вернулись шахтёры(ушедшие месяц назад после халвинга) и хешрейт поднялся на 130%, цена правда не поднялась.Но Овер 300 не за горами.
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