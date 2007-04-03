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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1852185318541855

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:50

  osafly написав:
  Zebra написав:Поздравляю всех с халвингом


И что теперь?? Превратится в карету,или в тыкву??А хомяки в белых мышей и разбегутся по углам как тараканы.Казака назначим Золушкой :lol: Он пашет не покладая рук. Воха,без обид :mrgreen:

Теперь останутся те майнеры для кого награда 6,25 биткоина за блок рентабельна. Остальные должны отвалиться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А кому Битамйн будет старое барахло втюхивать,которое уценяют чуть ли не кожен місяць и новое железо??Все эти факторы в куче с Тизером,дают основания полагать,что будут еще делать хорошую мину битку при плохой игре,или как Казак говорит-делать стояк деду в самом ближайшем будующем.До осени еще есть время..а после кризис..Потом-хоть виагра,хоть ху...гра-уже ничего не поможет,разве что сердечный приступ может хватить и обвал на 3тыс..который и так,скорее всего будет с длительной зоной накопления в несколько месяцев.Может и не на 3,но в районе 4-5.5К точно.
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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 00:06

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Поздравляю всех с халвингом

Таки да. Теперь блоки раз в полчаса находятся.

А что это я смотрю размер блоков по 1.5 мб?

Вроде ж как лимит 1 мб, или на это уже забили?

Кстати Тезера еще +100 млн за сутки

In 2017, Bitcoin’s block size limit was replaced by a block weight limit of 4 million “weight units.” This changed how data in blocks is “counted”: some data weighs more than other data. Perhaps more importantly, it also represented an effective block size limit increase: Bitcoin blocks now have a theoretical maximum size of 4 megabytes and a more realistic maximum size of 2 megabytes. The exact size depends on the types of transactions included.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 01:27

  Zebra написав:Поздравляю всех с халвингом

Happy халвєц!
Китайським майнерам капут!
Амінь!
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:35

  osafly написав:А кому Битамйн будет старое барахло втюхивать,которое уценяют чуть ли не кожен місяць и новое железо??Все эти факторы в куче с Тизером,дают основания полагать,что будут еще делать хорошую мину битку при плохой игре,или как Казак говорит-делать стояк деду в самом ближайшем будующем.До осени еще есть время..а после кризис..Потом-хоть виагра,хоть ху...гра-уже ничего не поможет,разве что сердечный приступ может хватить и обвал на 3тыс..который и так,скорее всего будет с длительной зоной накопления в несколько месяцев.Может и не на 3,но в районе 4-5.5К точно.


Можно размышлять много и по разному.Но что выбрать из массы возможных прогнозов.Лучше выбрать то, что противоречит настроениям массы-толпы.И тогда получится, что сейчас толпа хочет падения битка до...сколько там кому не жалко 1-2-3-4-5-6 куе.И :!: внимание, важно, для того, чтобы прикупить биток перед очередным последующим параболическим ростом.Угу...так оно и случится.Абсолютно понятно. что оно на самом деле совсем так не случится.Я не знаю. как будет, также как и никто (ну кроме Зебры разве что как обычно :) )не знает.Но знаю одно точно - оно будет не так как ожидает большинство.С одной стороны крипта никому не нужная ерунда.С другой это уже признанный в мире актив.и это не отрицать.Тогда 21лимон битков не хватит даже по 1 монете на всех миллионеров, не говоря уже о потерянных и т д.Эти мысли вспомнились на фоне вынужденной эмиссии фиата.Как будет с монетами с неограниченной эмиссией не знаю, всякие там сжигания не в счёт, а вот биток и даже форки его ценность вряд ли потеряют.Да. цену пошатают, это положено, но по дешёвке мне кажется поезд уже ушёл.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:49

  Кучинелли написав:а вот биток и даже форки его ценность вряд ли потеряют.Да. цену пошатают, это положено, но по дешёвке мне кажется поезд уже ушёл.


Речь о LTC, BCH?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:14

  lrs7719 написав:
  Кучинелли написав:а вот биток и даже форки его ценность вряд ли потеряют.Да. цену пошатают, это положено, но по дешёвке мне кажется поезд уже ушёл.


Речь о LTC, BCH?

Конечно.У BSV и BTG могут оказаться проблемы, не позволящие стать желаемым активом.В биткеш вернулись шахтёры(ушедшие месяц назад после халвинга) и хешрейт поднялся на 130%, цена правда не поднялась.Но Овер 300 не за горами.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:40

  Кучинелли написав:Я не знаю. как будет, также как и никто ..не знает.Но знаю одно точно - оно будет не так как ожидает большинство.

Золоті слова... :) Тому не треба мудрствовать лукаво, а просто торгувати на запропонованих рівнях і ласувати морозивом щодня. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:21

  Козак-характерник написав: торгувати на запропонованих рівнях і ласувати морозивом щодня. :)



Ласувати морозивом..Шутник однако..История ничему не учит..Ну ну,пора тебе снова в шорт войти...Или в лонг?? Ситуация как раз из разряда тех,когда ты сиганул :lol: Ты такие качели неопределенности специально выбираешь??Полюбляешь садомазо??У Вас во Львове там статуя стоит,основателю.Отнеси ему цвяты :mrgreen:

Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:28

  osafly написав:пора тебе снова в шорт войти...Или в лонг?? Ситуация как раз из разряда тех,когда ты сиганул :lol: Ты такие качели неопределенности специально выбираешь?

Шорт, лонг...яка різниця? Ризик-менеджмент. Не грати на усю кАтлєту і фіксувати найменший прибуток. :) На морозиво! Копійочка до копійочки щодня і сундук золота вже! :D А тузємунєри і обвалісти хай любляться між собою і сперечаються! :lol:
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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