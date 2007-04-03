Додано: Вів 12 тра, 2020 11:35

osafly написав: А кому Битамйн будет старое барахло втюхивать,которое уценяют чуть ли не кожен місяць и новое железо??Все эти факторы в куче с Тизером,дают основания полагать,что будут еще делать хорошую мину битку при плохой игре,или как Казак говорит-делать стояк деду в самом ближайшем будующем.До осени еще есть время..а после кризис..Потом-хоть виагра,хоть ху...гра-уже ничего не поможет,разве что сердечный приступ может хватить и обвал на 3тыс..который и так,скорее всего будет с длительной зоной накопления в несколько месяцев.Может и не на 3,но в районе 4-5.5К точно. А кому Битамйн будет старое барахло втюхивать,которое уценяют чуть ли не кожен місяць и новое железо??Все эти факторы в куче с Тизером,дают основания полагать,что будут еще делать хорошую мину битку при плохой игре,или как Казак говорит-делать стояк деду в самом ближайшем будующем.До осени еще есть время..а после кризис..Потом-хоть виагра,хоть ху...гра-уже ничего не поможет,разве что сердечный приступ может хватить и обвал на 3тыс..который и так,скорее всего будет с длительной зоной накопления в несколько месяцев.Может и не на 3,но в районе 4-5.5К точно.

Можно размышлять много и по разному.Но что выбрать из массы возможных прогнозов.Лучше выбрать то, что противоречит настроениям массы-толпы.И тогда получится, что сейчас толпа хочет падения битка до...сколько там кому не жалко 1-2-3-4-5-6 куе.Ивнимание, важно, для того, чтобы прикупить биток перед очередным последующим параболическим ростом.Угу...так оно и случится.Абсолютно понятно. что оно на самом деле совсем так не случится.Я не знаю. как будет, также как и никто (ну кроме Зебры разве что как обычно)не знает.Но знаю одно точно - оно будет не так как ожидает большинство.С одной стороны крипта никому не нужная ерунда.С другой это уже признанный в мире актив.и это не отрицать.Тогда 21лимон битков не хватит даже по 1 монете на всех миллионеров, не говоря уже о потерянных и т д.Эти мысли вспомнились на фоне вынужденной эмиссии фиата.Как будет с монетами с неограниченной эмиссией не знаю, всякие там сжигания не в счёт, а вот биток и даже форки его ценность вряд ли потеряют.Да. цену пошатают, это положено, но по дешёвке мне кажется поезд уже ушёл.