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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1854185518561857>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:23

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:пора тебе снова в шорт войти...Или в лонг?? Ситуация как раз из разряда тех,когда ты сиганул :lol: Ты такие качели неопределенности специально выбираешь?

Шорт, лонг...яка різниця? Ризик-менеджмент. Не грати на усю кАтлєту і фіксувати найменший прибуток. :) На морозиво! Копійочка до копійочки щодня і сундук золота вже! :D А тузємунєри і обвалісти хай любляться між собою і сперечаються! :lol:
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Зато мы будем обжЫраццо мороженым когда придет время туземуна.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:50

  airmax78 написав:Зато мы будем обжЫраццо мороженым когда придет время туземуна.


А Казаку придется перейти на леденцы.Фото давать не буду :mrgreen:
Альта кстати растет,практически вся на флете деда..Из деда пошел перелив.Судя по всему,скоро это одоробло старое уронят на перезакупку.

P\S А что за х... со шрифтами случилась??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:30

А чего не падает биток?
Халвинг произошел, ждать больше нечего... В чём прикол?
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:33

  kuzment написав:А чего не падает биток?
Халвинг произошел, ждать больше нечего... В чём прикол?

Почему он должен падать? Трамп или Лагард его количественно смягчили? Наоборот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:35

Шахраї

Біржі перетворилися в кредитні установи, що видають кредит, а потім маркетмейкер веде крупні депо на ліквідацію... :) Якщо, сам лося не зафіксиш, добровільно, то втратиш все. Чисто голками колють насмерть, як кінжалом, прямо в серце.... :) Ось і все, що треба знати. Йде полювання на великі депо, або стайку жирну мєлочі пузатої, що плаває біля певного буйка. :) Лохотрон.
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П.С. Зайшов на частинку котлетки (5%) в шорт BNB по 16$. В разі подальшого стояка, усереднятиму шорт.

  kuzment написав:А чего не падает биток?
Халвинг произошел, ждать больше нечего... В чём прикол?

Прикол в тому, що недостатньо лОхів назбирали... :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:42

  airmax78 написав:
  kuzment написав:А чего не падает биток?
Халвинг произошел, ждать больше нечего... В чём прикол?

Почему он должен падать? Трамп или Лагард его количественно смягчили? Наоборот.

Так а какой смысл продолжать сидеть в нём? Ну ладно ждали халвинга и ту земуна, а сейчас с чего вдруг ему расти? Зебра писал тезер печатать безконечно не смогут, иначе usdt начнет обесцениваться. Давно слежу за темой, иногда захожу на сильных просадках, по крупному не играю.
Вот жду просадку, а её как бы и нет.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:46

  kuzment написав:Так а какой смысл продолжать сидеть в нём? Ну ладно ждали халвинга и ту земуна, а сейчас с чего вдруг ему расти?

На шорт багато шукачів скарбів з кредитним плечем, таких, як я... :wink: Не можна дати всім збагатитися. Вбивати будуть методично, так, щоб всі без репетузів залишилися. Кінжалом, прямо в серце! :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:47

  Козак-характерник написав:...Ось і все, що треба знати. Йде полювання на великі депо, або стайку жирну мєлочі пузатої, що плаває біля певного буйка. :) Лохотрон.

Вова, они ничем от тебя не отличаются.
они жадные и ты жадный.
просто они умные, а ты тупой.
не бери в долг, торгуй на свои, и никто тебя не ликвидирует.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:48

  Yuri_T написав:не бери в долг, торгуй на свои, и никто тебя не ликвидирует.

Без плеча, тут немає чого робити. Крошки від хліба збирати лише... :) А морозиво треба щодня, особливо влітку... :) Але оперувати з плечем треба враховуючи маніменеджмент.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:50

а если в долг берешь и алчно мечтаешь заработать больше, чем тебе по-масти положено, то ограничивай риск.
но ты, вместо работы над своими недостатками, постишь тут картинки с медведями.
стыдобище.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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