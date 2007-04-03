osafly написав:пора тебе снова в шорт войти...Или в лонг?? Ситуация как раз из разряда тех,когда ты сиганул Ты такие качели неопределенности специально выбираешь?
Шорт, лонг...яка різниця? Ризик-менеджмент. Не грати на усю кАтлєту і фіксувати найменший прибуток. На морозиво! Копійочка до копійочки щодня і сундук золота вже! А тузємунєри і обвалісти хай любляться між собою і сперечаються!
Зато мы будем обжЫраццо мороженым когда придет время туземуна.
Біржі перетворилися в кредитні установи, що видають кредит, а потім маркетмейкер веде крупні депо на ліквідацію... Якщо, сам лося не зафіксиш, добровільно, то втратиш все. Чисто голками колють насмерть, як кінжалом, прямо в серце.... Ось і все, що треба знати. Йде полювання на великі депо, або стайку жирну мєлочі пузатої, що плаває біля певного буйка. Лохотрон. П.С. Зайшов на частинку котлетки (5%) в шорт BNB по 16$. В разі подальшого стояка, усереднятиму шорт.
kuzment написав:А чего не падает биток? Халвинг произошел, ждать больше нечего... В чём прикол?
Прикол в тому, що недостатньо лОхів назбирали...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
kuzment написав:А чего не падает биток? Халвинг произошел, ждать больше нечего... В чём прикол?
Почему он должен падать? Трамп или Лагард его количественно смягчили? Наоборот.
Так а какой смысл продолжать сидеть в нём? Ну ладно ждали халвинга и ту земуна, а сейчас с чего вдруг ему расти? Зебра писал тезер печатать безконечно не смогут, иначе usdt начнет обесцениваться. Давно слежу за темой, иногда захожу на сильных просадках, по крупному не играю. Вот жду просадку, а её как бы и нет.