Нєа, тут не питання алчності... Питання щоденного заробітку. Перетворити 1% в 10-20%. Заробив на морозиво 30$ і тікати на пляж!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:52
Нєа, тут не питання алчності... Питання щоденного заробітку. Перетворити 1% в 10-20%. Заробив на морозиво 30$ і тікати на пляж!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:53
так ты и есть крохобор. это именно твоё дело.
ты сколько из Михайловского спёр? два фонда?
больше $15к.
тебе ничего не мешает вложить, купить 2 битка, и спокойно без плеча торговать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:55
пока ты рынку украденные $15к не вернёшь - ничего у тебя не получится.
будут обнулять твои депозиты каждый раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:56
Ні, це погана ідея. Волатильність така, що лише з плечем варто заморочуватися з цією професією.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:58
ты в этой профессии нихера не понимаешь. за последний месяц два раза приходил дядя коля. успокойся уже.
ты любишь тут советские цитатки оставлять, про себя знаешь?
молчи и слушай
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:01
Для меня шорт это что то не вероятно сложное. Вроде и видосики смотрел как на битфинекс шортить с маржинального кошелька, но с другой стороны не обладаю информацией и наверное не умею её правильно анализировать.
По этому обычно жду -30% потом жду ещё минус 10-20% и покупаю.
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:05
Нічого там складного немає. Ставайте моїм рефералом і торгуйте з плечем на ф'ючах. Допоки Ви сидітиме і чекатимете таких просадок, втрачаючи час, ми щодня працюємо і ласуємо морозивом! З мінімальним ризиком. І по ітогу заробляємо значно більше. Зьобра може підтвердити. Він інтрадей і скальпом вже три роки харчується.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:25
Так а откуда ей взяться? Халвинг же. Монет стало поступать в 2 раза меньше. А после всего 3.14здореза, который случился, в криптострадальцах остались только по-настоящему верующие или те, кому пох на колебания - они себе запланировали прибыль и сидят ждут (типа меня).
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:29
Маржиналка і ф'ючі - це тема, що привнесла родзинку в світ крипти. Тепер ті, хто без плеча або інвестори можуть голодати досить тривалий час. Інтрадейщики і скальпери - еліта. Саме вони визначають ціни і коливання. І ласують морозивом щодня, а не постяться і обжираються раз на рік чи пів. Таке харчування шкідливе, треба їсти щодня. Бо шлунок хворий буде.
Висновок: під лежачий камінь, вода не тече. Жість шустріть примушує.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:41
Некогда этой х-ней страдать. Одно дело: зашел в позицию и сидишь себе ждешь нового туземуна. А другое - дневать и ночевать у монитора, ловя копейки. И потом все равно пропустить реально глобальное движение (потому что риск-менеджмент, 5% каклеты и вся куйня).
Это не наш путь.
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