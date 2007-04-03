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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1854185518561857

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:52

  Yuri_T написав:а если в долг берешь и алчно мечтаешь заработать больше, чем тебе по-масти положено, то ограничивай риск.
но ты, вместо работы над своими недостатками, постишь тут картинки с медведями.
стыдобище.

Нєа, тут не питання алчності... :wink: Питання щоденного заробітку. Перетворити 1% в 10-20%. Заробив на морозиво 30$ і тікати на пляж! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:53

  Козак-характерник написав:
  Yuri_T написав:не бери в долг, торгуй на свои, и никто тебя не ликвидирует.

Крошки від хліба збирати лише... :)

так ты и есть крохобор. это именно твоё дело.
ты сколько из Михайловского спёр? два фонда?
больше $15к.
тебе ничего не мешает вложить, купить 2 битка, и спокойно без плеча торговать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:55

пока ты рынку украденные $15к не вернёшь - ничего у тебя не получится.
будут обнулять твои депозиты каждый раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:56

  Yuri_T написав: тебе ничего не мешает вложить, купить 2 битка, и спокойно без плеча торговать.

Ні, це погана ідея. Волатильність така, що лише з плечем варто заморочуватися з цією професією. :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:58

  Козак-характерник написав:
  Yuri_T написав:
тебе ничего не мешает вложить, купить 2 битка, и спокойно без плеча торговать.

Ні, це погана ідея. Волатильність така, що лише з плечем варто заморочуватися з цією професією. :wink:

ты в этой профессии нихера не понимаешь. за последний месяц два раза приходил дядя коля. успокойся уже.
ты любишь тут советские цитатки оставлять, про себя знаешь?
молчи и слушай :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:01

  Козак-характерник написав:
  kuzment написав:Так а какой смысл продолжать сидеть в нём? Ну ладно ждали халвинга и ту земуна, а сейчас с чего вдруг ему расти?

На шорт багато шукачів скарбів з кредитним плечем, таких, як я... :wink: Не можна дати всім збагатитися. Вбивати будуть методично, так, щоб всі без репетузів залишилися. Кінжалом, прямо в серце! :)

Для меня шорт это что то не вероятно сложное. Вроде и видосики смотрел как на битфинекс шортить с маржинального кошелька, но с другой стороны не обладаю информацией и наверное не умею её правильно анализировать.
По этому обычно жду -30% потом жду ещё минус 10-20% и покупаю.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:05

  kuzment написав:Для меня шорт это что то не вероятно сложное. Вроде и видосики смотрел как на битфинекс шортить с маржинального кошелька, но с другой стороны не обладаю информацией и наверное не умею её правильно анализировать.
По этому обычно жду -30% потом жду ещё минус 10-20% и покупаю.

Нічого там складного немає. Ставайте моїм рефералом і торгуйте з плечем на ф'ючах. :wink: Допоки Ви сидітиме і чекатимете таких просадок, втрачаючи час, ми щодня працюємо і ласуємо морозивом! :) З мінімальним ризиком. І по ітогу заробляємо значно більше. Зьобра може підтвердити. :) Він інтрадей і скальпом вже три роки харчується. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:25

  kuzment написав:
  airmax78 написав:
  kuzment написав:А чего не падает биток?
Халвинг произошел, ждать больше нечего... В чём прикол?

Почему он должен падать? Трамп или Лагард его количественно смягчили? Наоборот.

Так а какой смысл продолжать сидеть в нём? Ну ладно ждали халвинга и ту земуна, а сейчас с чего вдруг ему расти? Зебра писал тезер печатать безконечно не смогут, иначе usdt начнет обесцениваться. Давно слежу за темой, иногда захожу на сильных просадках, по крупному не играю.
Вот жду просадку, а её как бы и нет.

Так а откуда ей взяться? Халвинг же. Монет стало поступать в 2 раза меньше. А после всего 3.14здореза, который случился, в криптострадальцах остались только по-настоящему верующие или те, кому пох на колебания - они себе запланировали прибыль и сидят ждут (типа меня).
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:29

Маржиналка і ф'ючі - це тема, що привнесла родзинку в світ крипти. Тепер ті, хто без плеча або інвестори можуть голодати досить тривалий час. Інтрадейщики і скальпери - еліта. Саме вони визначають ціни і коливання. :) І ласують морозивом щодня, а не постяться і обжираються раз на рік чи пів. :) Таке харчування шкідливе, треба їсти щодня. Бо шлунок хворий буде.

Висновок: під лежачий камінь, вода не тече. Жість шустріть примушує. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:41

  Козак-характерник написав:Маржиналка і ф'ючі - це тема, що привнесла родзинку в світ крипти. Тепер ті, хто без плеча або інвестори можуть голодати досить тривалий час. Інтрадейщики і скальпери - еліта. Саме вони визначають ціни і коливання. :) І ласують морозивом щодня, а не постяться і обжираються раз на рік чи пів. :) Таке харчування шкідливе, треба їсти щодня. Бо шлунок хворий буде.

Висновок: під лежачий камінь, вода не тече. Жість шустріть примушує. :)

Некогда этой х-ней страдать. Одно дело: зашел в позицию и сидишь себе ждешь нового туземуна. А другое - дневать и ночевать у монитора, ловя копейки. И потом все равно пропустить реально глобальное движение (потому что риск-менеджмент, 5% каклеты и вся куйня).
Это не наш путь.
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