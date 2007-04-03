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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1855185618571858

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:45

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Маржиналка і ф'ючі - це тема, що привнесла родзинку в світ крипти. Тепер ті, хто без плеча або інвестори можуть голодати досить тривалий час. Інтрадейщики і скальпери - еліта. Саме вони визначають ціни і коливання. :) І ласують морозивом щодня, а не постяться і обжираються раз на рік чи пів. :) Таке харчування шкідливе, треба їсти щодня. Бо шлунок хворий буде.

Висновок: під лежачий камінь, вода не тече. Жість шустріть примушує. :)

Некогда этой х-ней страдать. Одно дело: зашел в позицию и сидишь себе ждешь нового туземуна. А другое - дневать и ночевать у монитора, ловя копейки. И потом все равно пропустить реально глобальное движение (потому что риск-менеджмент, 5% каклеты и вся куйня).
Это не наш путь.

Раніше теж так думав. Але практика показала хибність цієї позиції. Втім, хтось полюбляє смакувати кавуньчика, а хтось свинячого хрящика... :wink: В кожного самурая свій путь. :) По ітогу місяця депо приростив 416%. Бітмех + банан. Без туземунів усяких.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:19

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Маржиналка і ф'ючі - це тема, що привнесла родзинку в світ крипти. Тепер ті, хто без плеча або інвестори можуть голодати досить тривалий час. Інтрадейщики і скальпери - еліта. Саме вони визначають ціни і коливання. :) І ласують морозивом щодня, а не постяться і обжираються раз на рік чи пів. :) Таке харчування шкідливе, треба їсти щодня. Бо шлунок хворий буде.

Висновок: під лежачий камінь, вода не тече. Жість шустріть примушує. :)

Некогда этой х-ней страдать. Одно дело: зашел в позицию и сидишь себе ждешь нового туземуна. А другое - дневать и ночевать у монитора, ловя копейки. И потом все равно пропустить реально глобальное движение (потому что риск-менеджмент, 5% каклеты и вся куйня).
Это не наш путь.

Раніше теж так думав. Але практика показала хибність цієї позиції. Втім, хтось полюбляє смакувати кавуньчика, а хтось свинячого хрящика... :wink: В кожного самурая свій путь. :) По ітогу місяця депо приростив 416%. Бітмех + банан. Без туземунів усяких.

Козак, заберите мои деньги в управление. Мне много не надо. 20% в месяц. 396 оставляйте себе за управление деньгами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:33

Жити по новому!

  airmax78 написав:Козак, заберите мои деньги в управление. Мне много не надо. 20% в месяц. 396 оставляйте себе за управление деньгами.

Такі гроші можна відносно легко заробити, провівши лише одну операцію на день з профітом 1%. Не лініться, а працюйте! :wink: І ми разом бум пити каву з морозивом! Щодня! :D І панянки в кабаре нам канкан танцюватимуть! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:59

Хлопця ліквідувало, але знову кабаре.
Ви психічно хворий?
ib_investor
 
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